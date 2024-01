El Canal d'Urgell lamenta que las ayudas por sequía rebajen la dotación a los que no tenían el seguro de cereal

Publicado por acn

El presidente de la Comunidad General de Regantes de los Canals d'Urgell (CGRCU), Amadeu Ros, ha lamentado que las ayudas por sequía del Gpverm rebajen la dotación a los campesinos que no tenían contratado el seguro de cereal. Asegura que han "batallado" para que eso no fuera así pero las condiciones de la Comisión Europea lo ha impedido. Unas 26.500 hectáreas de la zona regable del Canal d'Urgell resultaron afectadas por el cierre del riego a causa de la sequía el año pasado. Después de que este miércoles el Govern haya publicado la orden por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas, Rubio ha pedido "agilidad" con el pago, para el cual todavía no hay fecha pero que se espera que sea rápido a pesar del elevado número de expedientes para tramitar.

Las ayudas por sequía fueron comprometidas por el presidente del Gobierno, Pere Aragonès, y el entonces consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, cuando visitaron la comunidad de regantes la primavera pasada después del cierre de riego por la sequía. Amadeu Ros ha recordado que ya reclamaron la publicación de las bases de las ayudas a julio para calmar los ánimos de los afectados pero finalmente no ha sido hasta ahora que se ha hecho ya que ha hecho falta de debatir alegaciones y otras condiciones en el marco de la mesa agraria donde participan las organizaciones del sector y el Govern.

Uno de los aspectos que no está bien valorado por los regantes del Urgell es el hecho de que los productores de cereal que no tenían contratado el seguro agrario ven recortada la ayuda por sequía de 697 euros a 350. "No estamos conformes", ha dicho Rubio, que también ha considerado que los agricultores se encuentran en un momento de falta de ilusión y necesitan más que nunca este apoyo. El cereal afectado por el cierre del Canal d'Urgell abarca unas 26.500 hectáreas con daños que van entre el 10 y el 50%. De estas, unas 5.000 no tendrían seguro y por lo tanto el recorte de la ayuda. También hay unas 13.000 hectáreas de forrajes, que recibirán compensación de 1.140 euros por hectárea.

Gracias al sacrificio que hicieron el año pasado estos productores dejando de regar hay reserva de agua para la próxima campaña. Según Rubio, las reservas de los embalses están cerca de 160 hectómetros brutos que garantizan dos riegos. Hoy por hoy, la comunidad no prevé pedir ayudas económicas para la próxima campaña de riego pero apuntan que si la situación de sequía no mejora y acaban reciben apoyo, mejor.

Modernización

Por otra parte, Amadeu Ros ha explicado que en marzo empezarán las obras de 3 embalses laterales con un presupuesto de 35 MEUR. Forman parte de proyecto de modernización de la infraestructura ya que estos embalses tienen que servir para regular y tener más cabida de agua.

En cualquier cosa, el proyecto de modernización como tal tendría que arrancar el próximo otoño si se consigue establecer un convenio a tres bandas entre el Govern, el gobierno del Estado y la comunidad de regantes. Ya hay 11.500 hectáreas preparadas para entrar y Rubio confía que si las cosas van bien se podría empezar el proyecto en octubre. El presupuesto para modernizar esta parte del canal de Urgell subiría a unos 138 millones de euros y desde la comunidad se propondrá a los regantes una concentración parcelaria no obligada de fincas para llevar a cabo el proyecto con técnicas como apostar por la presión del agua por gravedad con el fin de ahorrar en energía.