El Govern cambia el nombre del Departamento de Acción Climática y acepta "reorganizar" el área de abastecimiento del ACA

El Govern ha aceptado casi todas las peticiones de los agricultores y ganaderos en la Mesa Agraria, empezando por añadir al nombre del Departamento de Acción Climática las palabras 'Agricultura, Ganadería y Pesca' y la "reorganización" del área de Abastecimiento de Agua de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que lidera Jordi Molist. La reunión entre el conseller de Acción David Mascort, los sindicatos, las cooperativas y representantes de la plataforma Revuelta Campesina se ha alargado cuatro horas. A la salida, Mascort ha anunciado que adoptarán una nueva ayuda complementaria de 200 euros por hectárea para los productores de cereales a las zonas de regadío donde no se ha podido regar.

La reunión se ha producido después de semanas de movilizaciones históricas en el sector primario y, mientras los campesinos y ganaderos cortaban carreteras como la AP-7 y la N-2 en Pontós, la C-14 en Bassella, la N-230 entre Vilaller y el Pont de Suert y la A-2 en Tàrrega.

El conseller ha puesto en valor los acuerdos alcanzados en este nuevo grupo de trabajo con el nuevo actor. "Hoy es un gran día para el país, porque el Govern con todo el sector primario hemos puesto las bases de cómo enfrentar los grandes problemas que tiene el campesinado y la ganadería", ha subrayado. Según Mascort, los pactos de este jueves buscan "conseguir que los campesinos se ganen dignamente la vida" y ofrecerles un "futuro de esperanza" a los productores que "hoy lo están pasando muy mal".

Al mismo tiempo, el conseller ha dicho que hay que diferenciar entre las problemáticas estructurales, como conseguir que los campesinos cobren un precio digno para sus productos, y de otros de más inmediatas como podrían ser los desastres naturales o la sequía.

A su vez, los agricultores se han comprometido a desconvocar las movilizaciones antes de las 12 de la noche, después de trasladar los avances de las reuniones a los concentrados en los cortes de carreteras.

Nuevas ayudas

El titular de Acción Climática ha admitido que las ayudas "sueño un poco complicadas y todavía más si son fondos europeos" y por eso han aceptado complementar los recursos que ya se han anunciado con una transferencia por las zonas de herbáceos que no se han podido regar por las restricciones. En concreto, se transferirá 200 euros por hectárea afectada a los cultivos de regadío que no pudieron regarse a lo largo del 2023.

Más sensibilidad en el ACA

Uno de los puntos que se ha negociado más en la reunión de hoy es el papel del ACA en la gestión de la sequía. El conseller ha dicho en rueda de prensa que este nos tiene que ser "más próximo" al sector primario. "Tenemos que trabajar para que el ACA tenga más sensibilidad hacia la agricultura y ganadería", ha dicho.

El conseller de Acción Climática ha asegurado que el director de lo Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, continuará a su cargo, al considerar que la plataforma Revuelta Campesina le imputaba agravios que no eran responsabilidad suya como que no se hayan hecho inversiones desde la sequía del 2008. En cambio, si que han aceptado que es necesario "reorganizar" el área de Abastecimiento de Agua y ser "más sensibles" a las demandas de los productores. Con todo, ha dicho que no se podía hablar de "ceses" tampoco en esta área. "Reorganizaremos toda el área, incluso la dirección y eso implicará cambios seguro", se ha limitado a decir, ante la insistencia de los periodistas.

Participación en el debate de política agraria

Además, ha explicado que los representantes de las cuatro entidades campesinos -Unió de Pagesos, JARC, FCAC y Revolta Pagesa- participarán al debate de Política Agraria de la semana que viene en el Parlamento. La plataforma campesina se ha comprometido a hacer una propuesta para ampliar la representación del sector primario al consejo de administración del ACA durante su intervención.

Cambio de nombre

El añadido de Agricultura, Ganadería y Pesca al nombre de la conselleria se hará efectivo a través de una propuesta de resolución conjunta en el debate monográfico de la semana que viene a la cámara catalana. "El nombre del Departamento puede parecer una cuestión fútil, pero para los agricultores y ganaderos es una cuestión trascendental", ha dicho Mascort, que ha puntualizado que el Departamento mantendrá todas sus competencias, incluido el gobierno de la ACA.

El conseller de Acción Climática suspendió un acto que tenía en Xerta para reunirse con los agricultores y ganaderos, después de saberse que decidían mantener indefinidamente varios cortes de carretera.

Nuevo actor en las negociaciones

Por parte de los agricultores, hay asistido los sindicatos, la federación de cooperativas y representantes de la plataforma Revuelta Campesina, una nueva ve que ha surgido recientemente para aglutinar el malestar contra las organizaciones tradicionales. Esta última entidad, que ha nacido a raíz de las últimas movilizaciones, no participaba en la Mesa Agraria, ente de negociación entre el sector y el Gobierno. Después de la reunión, se ha acordado que este espacio sea "permanente".