DKV sigue el camino de Adeslas y abandona Muface

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Asisa se ha quedado como la única posible candidata para dar cobertura sanitaria a los 1,5 millones de funcionarios, unos 12.000 en Lleida, y familiares acogidos a Muface, después de que DKV anunciara ayer su decisión de no presentarse al concurso convocado por el Gobierno central. “Por primera vez desde la creación de las mutualidades, DKV no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros”, afirmó la aseguradora, que renuncia a participar en el nuevo concierto por la “insuficiencia de las condiciones económicas” ofrecidas por Muface. En este sentido, calcula que, de continuar prestando el servicio, las pérdidas serían podrían llegar a los 100 millones. Además, recuerda que el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y de las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido sólo un 31,6%, apenas la mitad del incremento del gasto.

DKV se suma así a SegurCaixa Adeslas, que ya adelantó recientemente que, pese al incremento del 33,5% de la prima ofrecida por el Ejecutivo para cada asegurado, había decidido no presentarse a la segunda convocatoria para renovar el concierto, después de que la primera quedara desierta. Así, la única aseguradora que queda en la carrera es Asisa, que sigue analizando los pliegos de condiciones.

Ahora los mutualistas tendrán hasta el 31 de enero para solicitar el cambio en el Instituto Nacional de Seguridad Social. A partir del momento en que esté vigente el nuevo concierto, se abrirá un segundo plazo para realizar el cambio desde servicio de salud autonómico a una entidad concertada.

Los expertos aconsejan subir el SMI 50€ al mes

El Comité de Expertos que asesora al Gobierno para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha recomendado al ministerio de Trabajo que lo incremente este año o un 3,4% o un 4,4%, lo que supondría un aumento máximo de 50 euros mensuales, lo que le llevaría como tope a los 1.184 euros.