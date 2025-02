Ultimátum de JARC a Ordeig

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya ha lanzado un ultimátum al conseller Òscar Ordeig: en la reunión bilateral que celebrarán el próximo viernes en Lleida debe haber compromisos firmes de apoyo a los agricultores profesionales o pedirán su dimisión. Así lo explicó ayer el presidente de JARC, Joan Carles Massot, que explicó que ese día será también una jornada de movilización con tractores a las puertas de la sede de la conselleria en la capital del Segrià. Se trata de mostrar el malestar del sector, no de cortar carreteras ni de afectar a otras actividades, dejó claro Massot, pero advirtiendo que “no podemos tolerar anuncios vacíos”. Así lo afirmó después del consell nacional de la organización de esta semana, en el que se debatió entre sacar “una tarjeta amarilla o una roja” al conseller. Poco después, celebraron en Barcelona una reunión bilateral en la que plantearon al conseller y su equipo sus exigencias claves, que pasan por “medidas estructurales que de verdad vayan al bolsillo del agricultor, no nos conformaremos con papel mojado”. Se trata de apoyar a los jóvenes, los agricultores profesionales y las explotaciones prioritarias. Entre otros puntos urge que Agricultura incremente 30 millones los fondos destinados a subvencionar los seguros agrarios, con carácter retroactivo, para que se recalcule el coste para aquellos payeses que ya hayan pagado su póliza. También que presione a Enesa para anule el recorte de cien millones, dijo Massot, que venía aportando a los seguros. Urge que la ley de Fondos Agrarios, que permite contar con unos 45 millones de euros anuales de ingresos por las nucleares para el sector agrario sea exclusivo para apoyar a los verdaderos profesionales del campo. También reclama reformas fiscales. Por ejemplo, que quien arriende tierras a jóvenes, agricultores profesionales o explotaciones prioritarias no tribute o lo haga de forma mínima. De esta forma, se priorizarían estos contratos frente a los de inversores de otros sectores. Reclaman la libre amortización de las inversiones, una figura que ya existe en el País Vasco y permite al payés decidir el momento de hacerlo.

Además, demanda medidas concretas por parte del Institut de Català de Finances, con líneas bonificadas para la modernización de regadíos y optimizar el uso del agua y otras con bonificación al cien por cien en el caso de los jóvenes.

Massot insistió en que de la reunión del viernes tienen que salir con compromisos claros en las demandas que competen a la conselleria y a la Generalitat, como puede ser el caso del incremento de fondos para seguros o la reforma de la ley de fondos agrarios, y la apuesta por trabajar para hacer efectivo el resto, como pueden ser las referidas a aspectos fiscales con competencia estatal. Massot dijo que la movilización del viernes tiene como fin lograr cosas concretas, en caso contrario reclamaran que Ordeig dimita.