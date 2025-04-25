La marcha del 1 de mayo en Lleida reivindicará los derechos logrados

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, llaman a movilizarse en las calles de Lleida este primero de mayo en defensa de los derechos laborales que se han conseguido, en medio de una situación de cambio y conflicto constante, y por aquellos que aún se deben alcanzar, como la reducción de la jornada laboral hasta las 32 horas semanales o un reparto “más justo de los beneficios empresariales” entre los trabajadores a través de subidas salariales. Bajo el lema Proteger las conquistas y ganar futuro, la marcha que recorrerá Lleida en motivo del Día del Trabajador partirá, como es habitual, desde la plaza del Trabajo a las 12 del mediodía, bajará por el Eix Comercial y finalizará en la plaza de la Paeria. Después de una intervención por parte de los organizadores, se invitará a los participantes de la movilización a un vermut.

El auge de la extremaderecha es una de las razones por la que los sindicatos insisten en la necesidad de proteger los derechos laborales logrados hasta la fecha. “Ahora más que nunca es necesario proteger lo logrado desde el sindicalismo dado el contexto actual”, explicó el secretario general de CCOO de Lleida, Pere Sánchez, que apuntó a “los ataques no solo contra la economía, sino contra la democracia y el modelo europeo de bienestar” que está llevando a cabo el presidente de EEUU, Donald Trump a través de sus políticas. “Hay que defender los derechos de los trabajadores, por que son los que hacen que las empresas ganen dinero”, añadió el secretario general de UGT en Lleida, José Luis Aguilà.

Entre las reivindicaciones de ambos sindicatos de cara a la festividad por el Día del Trabajador se encuentra también la de acabar con la precariedad laboral que sufren, sobre todo, aquellos sectores más feminizados, como las cuidadoras o las limpiadoras. “No podemos dejar a nadie atrás”, afirmó Sánchez. Respecto a la falta de mano de obra en determinados sectores en la demarcación, como el del metal, el transporte o la hostelería, los sindicatos apuntaron que los empresarios deben ofrecer condiciones “de calidad” a los trabajadores. “Las empresas deben tener claro que las personas que quieren trabajar no pueden hacerlo con las condiciones que actualmente ofrecen. Las exigencias de la gente están cambiando”, destacó el secretario de CCOO. Por su parte, Aguilà añadió que “hay que establecer un convenio con acuerdos de dignidad y respeto”.