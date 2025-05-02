Los sindicatos se echan a la calle en Lleida por la jornada de 37,5 horas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La defensa de los derechos laborales y sociales adquiridos –ante el avance de la extrema derecha– y la mejora de los mismos a través de nuevas medidas como la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales o la subida de los salarios fueron las principales reivindicaciones que los trabajadores leridanos reclamaron ayer en las calles de la capital del Segrià en la marcha convocada por los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, con motivo del Primero de Mayo. Bajo el lema Proteger lo conquistado, ganar futuro, unas trescientas personas recorrieron el Eix Comercial desde la plaza del Treball hasta la Paeria acompañados de una charanga que puso un toque festivo a sus demandas.

Los líderes de CCOO y UGT en Lleida, Pere Sánchez y Joana Mor, respectivamente, consideraron que ahora, con los “altos beneficios empresariales” y una ocupación de récord, es “el momento de pedir más para conseguir la equitativa y el reparto de la riqueza”. Para lograrlo, Sánchez reivindicó la reducción de jornada como la mejor herramienta. “Es totalmente viable” afirmó, poniendo también sobre la mesa la necesidad de garantizar la desconexión digital de los trabajadores y mejorar tanto la conciliación como el control de las horas extra. Por su parte, Mor afirmó que la falta de trabajadores que sufren sectores como el del metal se podría paliar “con una mejora de los convenios y los salarios”. En este sentido, recordó que el convenio del metal de Lleida es “el más precario de toda Catalunya”. En clave leridana ambos destacaron la necesidad de reindustrializar la demarcación y defender la agricultura porque, destacaron, “es proteger la vida, nuestra identidad y nuestra cultura”. En esta línea, reclamaron precios justos para los agricultores y condiciones de trabajo dignas para los temporeros. Sobre este punto afirmaron que aplicar la reducción de jornada en este sector es “totalmente viable” y afirmaron que “acompañarán a las empresas en la transición”.También hicieron una férrea defensa de la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, afirmando que “la precariedad no puede tener rostro femenino”. Asimismo, insistieron enurgir el impulso de medidas para acabar con precios abusivos de las viviendas y demandaron dotar al territorio de las infraestructuras necesarias para evitar la despoblación en las zonas más rurales. Entre sus reivindicaciones tampoco faltaron las de apoyo a los pensionistas, para quienes pidieron prestaciones justas.

Poco antes de la marcha convocada por los sindicatos mayoritarios, una organizada por la CGT, CNT y Arran que congregó a un centenar de personas, también recorrió las calles de Lleida reivindicando la dignidad de la clase trabajadora.

Díaz dice que el próximo año, con jornada reducida

La vicepresidenta segunda del Gobierno central y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró ayer que este Primero de Mayo será el último con una jornada laboral de 40 horas y confirmó que el Consejo de Ministros aprobará la reducción de jornada el próximo martes, después de que esta semana no fuera posible a raíz del apagón eléctrico. Asimismo afirmó que que hay margen para la negociación con Junts para lograr sus votos a favor de la medida.

Junts pide tener en cuenta el coste de la vida

Junts exigió en el marco del Día del Trabajador que Catalunya tenga la competencia en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el traspaso de la Seguridad Social catalana. En un manifiesto, la formación presidida por Carles Puigdemont afirmó que la defensa de los derechos laborales en Catalunya debe tener presente “el coste de la vida” en el país, e indicó que el SMI catalán debería ser de unos 1.360 euros y la pensión media de al menos unos 1.600.

ERC reclama un salario mínimo catalán

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, aseguro ayer que su partido “dará la batalla por un salario mínimo en Catalunya”. “Como se ha demostrado, esto no tiene consecuencias negativas para la economía, sino que tiene consecuencias positivas para la sociedad”, dijo durante la manifestación en Barcelona. Así defendió un marco catalán de relaciones laborales “porque la realidad de Catalunya es diferente” porque hay un coste de la vida mucho más alto.

Incidentes y detenciones en las marchas en Francia

Algunos incidentes, de poca gravedad, se produjeron en las manifestaciones sindicales del Primero de Mayo que se desarrollaron en Francia, en las que hubo varias decenas de detenciones, sobre todo en París. La Confederación General del Trabajo (CGT) estimó que en los 270 desfiles por todo el país hubo “cerca de 300.000 personas”.

Cuba utiliza el día para dar apoyo al Gobierno

El Gobierno cubano presentó la tradicional marcha del Primero de mayo como una muestra inequívoca de respaldo político y exhortó en repetidas ocasiones a la unidad interna en un momento de creciente confrontación con EEUU. Decenas de miles de cubanos desfilaron por la Plaza de la Revolución de La Habana, donde no se celebrara esta marcha desde 2022.