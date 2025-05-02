UGT y CCOO reclaman en Barcelona “trabajar menos para vivir más”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El pueblo cubano mostró apoyo al Gobierno. - EFE UGT empezó el día con ofrenda floral a Pablo Iglesias. - AMADO FORROLLA Una cartel en la marcha de Barcelona contra el ERE de Freixenet, que afecta al 24% de la plantilla. - EFE En Venezuela reivindicaron en fin de la “precariedad”. - EFE Detenciones en la Plaza Taksim de Estambul. - EUROPA PRESS La hoz y el martillo, presentes en la marcha en Filipinas. - EUROPA PRESS Una mujer con el puño en alto en una marcha en Francia. - EFE

Las manifestaciones con motivo de la celebración del Día del Trabajador se repitieron en todas las capitales de provincia catalana, siendo la principal la celebrada en Barcelona. Allí unas 2.200 personas, según fuentes municipales, y más de 5.000 según los organizadores, llenaron el centro de la ciudad para reclamar la aprobación urgente de la reducción de la jornada laboral y nuevas mejoras para los trabajadores. Bajo el lema unitario Proteger las conquistas, ganar el futuro, los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO reivindicaron que los trabajadores quieren “vivir, compartir y conciliar”. La secretaria general de CCOO, Belén López, dijo que es necesario crear un “círculo virtuoso” para avanzar en más mejoras sociales y poner los cuidados en el centro. Por su parte, el líder de la UGT, Camil Ros, reivindicó las manifestaciones del Primero de Mayo, asegurando que no conoce “ningún Tiktoker” que haya logrado lo mismo que los sindicatos protestando a pie de calle. En las intervenciones, ambos se reivindicaron como sindicatos “claramente” antifascistas, en un contexto de auge de la extrema derecha en todo el mundo, y rechazaron la opa del BBVA en el Sabadell. En la marcha participaron el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y representantes de diversos partidos como Oriol Junqueras (ERC), Lluïsa Moret (PSC), Jéssica Albiach (Comuns) o Ennatu Domingo (Junts).

En Girona medio millar de personas salieron a las calles para pedir, además de las reivindicaciones principales en las diferentes ciudades, medidas para frenan la siniestralidad laboral. Esta semana falleció un operario y otro dos quedaron heridos debido a un incendio en una fábrica de baterías en Bonmatí (Selva).

Más seguridad en el trabajo también reclamaron las 500 personas que se echaron a las calles convocadas por los sindicatos mayoritarios el Tarragona. La jornada en esta provincia estuvo marcada por el reciente preacuerdo de una parte del convenio de la plantilla de PortAventura, que permitió desconvocar la huelga prevista la ayer y hoy.

En Barcelona, los sindicatos alternativos alzaron la voz contra el capitalismo.

UGT y CCOO piden respeto a los partido para reducir la jornada

Miles de personas se manifestaron en ciudades de toda España para reclamar a los diferentes partidos políticos respeto para no bloquear la tramitación de la ley para la reducción de la jornada laboral que el Gobierno central prevé aprobar en Consejo de Ministro el próximo martes y que deberá debatirse en el Congreso. Durante el mitin de fin de manifestación de Primero de Mayo en Madrid, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, consideró “legítimo” que cada grupo parlamentario aborde “como considere” la reducción de la jornada laboral, pero advirtió de que coartar su debate en las Cortes mediante una enmienda a la totalidad “sería un fraude democrático de primera magnitud”. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, por su parte, consideró “irrenunciable” reducir la jornada laboral desde las 40 horas que se fijaron hace más de 40 años hasta las 37,5 horas de ahora y alertó a los partidos de que si impiden el debate “vamos a perseguirles para recordárselo”. A la marcha en Madrid asistieron 50.000 personas, según los sindicatos.