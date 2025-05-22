El patrimonio de los leridanos en fondos de inversión se dispara hasta los 4.182 millones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los leridanos han apostado por incrementar su capital en fondos de inversión, en un contexto de tipos de interés a la baja. En concreto, el año pasado han representado 4.182 millones de euros, cifra que supone un aumento del 11,5% con respecto a los 3.748 del ejercicio anterior. Así se desprende de la información hecha pública ayer por el Observatorio de Inverco (Asociación De Instituciones De Inversión Colectiva Y Fondos De Pensión). La inversión de los leridanos supone el 26,3% del PIB, tras crecer punto y medio el año pasado su peso sobre el producto interior bruto. Se sitúa claramente por delante del promedio estatal, que es del 25,1%. Lleida reúne el 1% de la inversión en estos fondos, en un ranking liderado por Madrid (94.773 millones y el 23,8% del Estado), Barcelona (52.645 millones y el 13,2%) y Bizkaia (23.391 millones y 5,9%).

En el conjunto del Estado, el patrimonio invertido en fondos de inversión ha crecido en 51.090 millones de euros en 2024, el mayor de la serie histórica, hasta alcanzar el récord de 399.000 millones de euros, lo que equivale a un alza de un 14,7%. Esta fuerte subida se ha debido tanto a las revalorizaciones por efecto mercado (con una rentabilidad media del 6,9%), como a las suscripciones netas, que ascendieron a casi 26.500 millones de euros. En cuanto a la asignación de activos, las categorías conservadoras de monetarios y renta fija han aumentado su peso del 38,5% al 43,3% del patrimonio total, con un incremento de cerca de 40.300 millones de euros. Los leridanos son aún más conservadores y este tipo de fondos representan el 48,1% del total.

Por contra, los fondos mixtos y globales han reducido su presencia en el Estado hasta situarse en el 31%, frente al 34,8% de 2023. En Lleida, los mixtos representan el 29% del total. Mientras, los de renta variable han crecido ligeramente en España hasta el 17,6%, impulsados por la rentabilidad de los mercados bursátiles. En Lleida se supera esta tasa y se alcanza el 19 por ciento. Los territorios con mayor peso en cotizadas han sido Madrid y Catalunya, siendo las únicas que han superado el 20% en este tipo de vehículos que entrañan más rentabilidad a costa de asumir un mayor riesgo.

El informe elaborado por Inverco recoge que los territorios que han liderado el crecimiento patrimonial de los fondos fueron Baleares, Galicia y Andalucía, con subidas patrimoniales, respectivamente, de un 21,3%, 19,5% y 18,5% sobre sus montos de 2023. En términos absolutos, Madrid, Catalunya y País Vasco, han incrementado sus patrimonios de manera conjunta en 24.830 millones de euros (representan un 48,6% del total del crecimiento) en 2024.