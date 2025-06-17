Fruitolle emplea a 30 personas en la producción y venta de fruta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, visitó ayer la empresa familiar leridana Fruitolle, dedicada a la producción y comercialización mayorista de frutas y verduras que suministra a diferentes colectivos como restaurantes, residencias, escuelas, supermercados o centros privados. Dispone de unas 11 hectáreas de nectarina en Rosselló y de 5,5 hectáreas más de producción de tomate rosa. Cuenta con una plantilla de más de 30 trabajadores