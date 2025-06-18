El Consell de Producció Ecològica estrena junta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Rafael Ramon Martorell, viticultor ecológico del Alt Penedès y presidente de Covides, fue elegido ayer como presidente de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) en el acto de constitución del organismo. Por su parte, Gemma Llanes, productora de manzana y pera ecológica de Ivars d'Urgell fue elegida como la vicepresidenta. Ambos formaban parte la candidatura “Impulsem l’ecològic, garantia de futur”, en la subsección de productores, integrada por Unió de Pagesos, la FCAC, l’Associació Vinícola Catalana (AVC) y l’Associació Empresarial per a l’Agricultura Ecològica (AE2), que ganó las elecciones al CCPAE del 27 de mayo, revalidando la entrada de todos los candidatos que presentó. Su principal objetivo es seguir garantizando un modelo de certificación ecológica pública.