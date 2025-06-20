El precio de la electricidad se dispara un 253% en junio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El precio diario del mercado mayorista eléctrico español ('pool') ha marcado un promedio de 59,92 euros/MWh entre el 1 y el 18 de junio, dejando atrás los valores extremadamente bajos registrados en abril (26,81 euros) y mayo (16,97 euros), lo que representa un aumento de hasta el 253%. Según informa el Grupo ASE, el repunte de precios en junio obedece al incremento de la generación de los ciclos combinados de gas para compensar el fuerte impulso de la demanda, debido a la llegada del calor, y la menor generación hidráulica. Además, debido al temor a otro apagón, se ha disparado el uso del ciclo combinado para generar energía. Este sistema usa gas y vapor para generar electricidad, para mantener un sistema reforzado que garantice la estabilidad tras el incidente del 28 de abril. Pero el gas está registrando un repunte tras el estallido del conflicto entre Israel e Irán, superando los 38 euros/MWh (más información en páginas 3, 4, 5 y 6).

Mientras, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, inició ayer una ronda con los grupo del Congreso para explicarles las medidas que aprobará el Gobierno el martes con el objetivo de que no se repita un apagón.

■ Los precios de los carburantes han puesto fin esta semana a su tendencia a la baja, tras subir tanto la gasolina como el diésel hasta en un 0,4%, en un contexto marcado por el incremento del coste del petróleo, derivado del conflicto entre Israel e Irán. El diésel, que la semana pasada marcó niveles preguerra de Ucrania, se ha encarecido por primera vez desde mediados de mayo. En concreto, el precio medio del litro ha subido un 0,44%, hasta situarse en los 1,364 euros. Por su parte, el coste de la gasolina ha aumentado un 0,41%, situándose el litro en los 1,463 euros. De todas maneras, en lo que va de 2025 el precio de la gasolina acumula un abaratamiento del 4,14%, mientras que el del diésel alcanza hasta el 5,4 por ciento.