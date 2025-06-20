Las renovables produjeron en 2024 el 21% de la electricidad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Catalunya está a la cola en el despliegue de las renovables y ello se debe en parte a que durante años los proyectos han sufrido un bloqueo por un cambio legal, que incorporó la obligatoriedad de que acreditaran derechos de acceso y de conexión. Lo explicó Jaume Morron, exgerente de la patronal EolicCat, que añadió: “A partir de 2020 eso cambió y hubo que obtener estos derechos, que se debían lograr en subastas que todavía no se han convocado”, aseguró. Morron destacó que el pasado 2024 las renovables alcanzaron el 21% de la producción total de electricidad debido a la producción hidroeléctrica, si bien “el promedio es del 15%”, que equivale, sin embargo, al 6% de la energía. Y la planificación sitúa el horizonte en 2050 para que las renovables asuman el 100% de la generación. Jordi Jové, presidente de Alcarràs Bioproductors, denunció que “queremos hacer una comunidad energética local pero solo podemos suministrar a menos de dos kilómetros (en el caso de placas en los tejados) o 500 metros (suelo), lo que limita el alcance a 2 de nuestros 189 socios”. Andreu Puig, de bonÀrea, explicó que el 8% de la energía de La Closa procede de autoconsumo y prevén llegar al 10%.