Los constructores apuestan por la rehabilitación térmica

Núria Cervós, presidenta del Gremio de Constructores Terres de Lleida, alertó que España está a la cola en eficiencia energética y que “hay muy poca demanda de edificios sostenibles” en parte, señaló, porque domina la creencia de que promover la construcción verde es caro. Lo es, admitió, pero “el coste es muy recuperable a largo plazo”. Cervós apuntó que la construcción es un sector clave en la reducción de las emisiones de CO2 porque es responsable del 36% del dióxido de carbono que se genera actualmente en el planeta. Defendió, en este sentido, que “hay que promover la rehabilitación térmica”. Con un parque de 25 millones de viviendas, que consumen el 25% de la energía del país, que va al alza, dijo, hay que poner fin a la idea de que rehabilitar implica enmendar deficiencias. Además, “en España hay muy poca demanda de edificios sostenibles. Tenemos la idea de que la promoción verde es cara. Pero el coste es muy recuperable a largo plazo”.

Luisa Cabeza, directora del Instituto de Innovación e Investigación en Sostenibilidad (Inspires) ofreció su ayuda a los ayuntamientos que tengan dificultades para tramitar proyectos subvencionados para evitar que devuelvan las ayudas.

Marta Gràcia, de Balenyà Sostenible, explicó que Catalunya cerró 2024 con 45 comunidades energéticas, 15 más que el año anterior, y que está previsto cerrar este año con unas 65. La de Balenyà se creó en 2021 y abastece a 1.200 familias.