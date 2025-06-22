Unai Sordo, reelegido, carga contra los empresarios

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, reprochó ayer a los empresarios que se quejen de que no encuentren a gente para trabajar teniendo en cuenta los sueldos que hay y lo que cuesta la vivienda. “Cuando los empresarios de España digan que tienen puestos de trabajo y que no tienen gente que los ocupe, hablando con en plata, que se aguanten”, dijo Sordo momentos después de haber sido reelegido en el congreso de CCOO como secretario general para su último mandato con un 96,1% de apoyos.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha venido mostrando su preocupación por el hecho de que haya un buen número de empresas que no encuentren personal habiendo en España cerca de tres millones de parados. Sin embargo, el secretario general dijo que es más entendible si cabe que la gente no acceda a ciertos puestos si además se tiene que desplazar en el territorio. “Nadie se va a desplazar 400, 500 o 700 kilómetros si va a tener que trabajar para que la mitad de su salario vaya a pagar un alquiler abusivo”, señaló. En este sentido, Sordo aseveró que España necesita de una “política valiente en materia de vivienda” para evitar que se convierta en un problema de primera índole para la ciudadanía, pues se come buena parte de los salarios.

Al secretario general de CCOO también le preguntaron sobre la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma del despido después de que el Consejo de Europa haya afirmado que España no está cumpliendo con la Carta Social Europea en lo referente a los despidos improcedentes. A este respecto, Unai Sordo dijo que a nivel ideológico que si con la reducción de la jornada laboral “las cosas están complicadas”, ahora mismo “no hay una mayoría” suficiente para aumentar el despido improcedente. Y es que, en su opinión Junts e “incluso el PNV” no se abrirían a una negociación en los términos que están planteando los sindicatos, que básicamente abogan por recuperar los 45 días de indemnización por año trabajado.