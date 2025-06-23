Publicado por acn Creado: Actualizado:

Les exportaciones de las comarcas de Ponent, el Alto Pirineo y Arán han retrocedido considerablemente de enero a abril en comparación con el mismo periodo de hace un año. Justo llegan a los 912,4 millones de euros, cifra que representa un 4,7% menos, según datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Economía. La caída de las ventas se nota sobre todo en el sector de la alimentación, las bebidas y el tabaco, que pierden, un 10,3% y se quedan con 531,4 millones de euros. Así y todo, los bienes de equipo también retroceden un 3% y justo superan los 101 millones de euros. El dato mensual de exportaciones leridanas también es negativo y con 223,9 millones de euros representa un 13,1% menos que el mismo mes el año 2024. La bajada se acentúa con los productos alimenticios, que caen un 21,4% con 125,1 millones de euros.

Al conjunto de Cataluña, las ventas al extranjero entre enero y abril han alcanzado los 33.178,4 millones de euros, un 1,2% más que el mismo periodo hace un año. Los más de 912 millones de euros que aportan las comarcas de Ponent y el Alt Pirineu i Aran representan el 0,7% del total catalán. Aparte de la de Lleida, la otra demarcación catalana que está en negativo durante este primer periodo del año es la de Tarragona, que cae un 3,1% en comparación con hace un año con 3.762,4 millones de euros.