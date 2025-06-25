El Gobierno impide que BBVA y Sabadell se fusionen en tres años ampliables a cinco

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros aprobó ayer la operación de concentración entre el BBVA y el Sabadell con la condición de que, durante tres años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad, un periodo que puede ampliarse a cinco. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció la decisión del Gobierno sobre la opa que el BBVA presentó hace 13 meses y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinara sus condiciones. Aseguró que con ello el Ejecutivo protege criterios de interés general “en línea con nuestro marco jurídico y constitucional”. Moncloa ha establecido también que podrá ampliar por un periodo adicional de dos años la autonomía en la gestión de la actividad que impone inicialmente por tres años, una vez evaluada “la eficacia de esa condición”. El Gobierno ha indicado que la autonomía en la gestión de la actividad se deberá concretar, al menos, en una gestión y toma de decisión autónoma en las decisiones que afecten a la política de financiación y crédito, en particular a pymes; recursos humanos; red de oficinas y servicios bancarios; y obra social a través de sus respectivas fundaciones. Así, en materia de empleo el Ejecutivo ha establecido que no podrá haber procesos específicos de reducción de plantillas asociados a la operación. El Gobierno ha dicho que su decisión encuentra arraigo en la Constitución Española, en distintas normas del ordenamiento jurídico y están avaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cuerpo destacó que la decisión es “proporcional y equilibrada” y “no imposibilita que la operación siga su curso”, y añadió que “ahora le corresponderá hablar al resto de actores”, entre ellos, al BBVA, “si decide seguir adelante”, y a los accionistas del Sabadell.

❘ Lleida/bruselas ❘ Los últimos datos oficiales sitúan en 55 las oficinas que tienen el BBVA y el Banco Sabadell en las comarcas de Lleida. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia cifra en su informe del 30 de abril en 33 las sucursales de la entidad de origen vasco y en 22 las del catalán. En texto apunta que en caso de producirse la adquisición del Sabadell por parte del BBVA, la entidad resultante ostentaría casi el 38% de las oficinas en la provincia de Barcelona y sería el banco con más oficinas. En Tarragona tendría una cuota del 32,4%, en Girona del 28,7% y en Lleida del 24,5%, pero en los tres casos sería el segundo operador, después de CaixaBank. Después de la operación, los dos primeros bancos (CaixaBank y la nueva) dispondrían de una cuota de mercado conjunta elevada en todas las provincias: del 78,8% en Girona, del 78,7% en Tarragona, del 72,5% en Barcelona y del 71,1% en Lleida. En la actualidad, recuerda la CNMC, en el ámbito provincial, ya se observa una concentración que califica de elevada en todos los territorios catalanes. En Tarragona las dos primeras entidades, en este caso CaixaBank y BBVA, operan el 67,6% de las oficinas, mientras que en Girona el 65,6%, en Lleida el 61,3% y en Barcelona el 54,5%. En Lleida y en Girona, la entidad resultante ocuparía el segundo lugar después de CaixaBank, y tendría una cuota de mercado del 33,80% en el crédito total, del 35,12% en el crédito concedido a las empresas y del 34,27% en el concedido a los hogares. Los dos primeros operadores ostentarían una cuota de mercado conjunta del 79,96% en el crédito total, del 79,82% en el crédito a empresas y del 78,92% a los hogares.

n El Sabadell defendió ayer la solidez de “su proyecto en solitario” tras las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa del BBVA, entidad a la que instó a aportar información sobre cómo impactarán los nuevos requisitos en su capacidad de retribuir al accionista “en el futuro”. El BBVA evaluaba la decisión de Moncloa de acuerdo con la normativa sobre las opa. El artículo que cita BBVA recoge una serie de supuestos en los que condicionar su oferta.

n El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, celebró ayer la decisión del Gobierno central “poniendo por encima el interés general, con unas condiciones que garantizan la competencia equilibrada, los derechos de los trabajadores, de los clientes y de las empresas”.

n Pimec valora las condiciones porque “pueden abrir una ventana de oportunidad para preservar la competencia, el acceso al crédito y el equilibrio territorial”, aunque, a su juicio, será necesario un seguimiento riguroso y una supervisión efectiva de su cumplimiento. El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, cree que “con las condiciones del Gobierno, esta opa hostil la podemos dar por amortizada, porque no interesa a los accionistas”.