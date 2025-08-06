Lleida, tercera provincia del Estado donde más se disparan las ventas de viviendas

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Lleida es la tercera provincia del Estado donde más se han disparado las compraventas de viviendas. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la demarcación vivió un aumento del 65,5% de transacciones entre el pasado junio (un total de 705) y el mismo mes del año anterior (426). Solo fue superada por Palencia (aumentaron un 73,9%, de 161 a 280), Ourense (75,3%, de 158 a 277) y la ciudad autónoma de Ceuta (130%, de 20 a 46). En Lleida se vendieron 3.705 viviendas durante el primer semestre del año, un 39,5% más que las 2.656 del mismo período de 2024.

A pesar de ello, el presidente del Colegio oficial de la propiedad inmobiliaria (API) de Lleida, Josep Maria Esteve, explica que “tuvimos un muy buen primer trimestre, parecía que sería un año espectacular, pero a partir de abril hemos sufrido un frenazo directo de compraventas a causa del decreto ley de vivienda que entró en vigor”. Asegura que actualmente en Lleida “se están vendiendo los pisos con cuentagotas”, por lo que opina que el aumento tan pronunciado que muestran las cifras oficiales se debería a las entregas de grandes promociones de obra nueva, como una de 68 pisos en la zona del Parc de l’Aigua que se entregó en el segundo trimestre del año.

En efecto, Lleida fue la provincia catalana donde más proporción de las viviendas que se vendieron en junio eran nuevas (207, el 29,4%) y donde el porcentaje creció más interanualmente, un 76,2% respecto a las 117 nuevas que se vendieron en junio de 2024. Asimismo, el 94% (663) de las viviendas se vendieron en el mercado libre, y el 6% (42) eran protegidas.

En Catalunya, la compraventa se incrementó un 28,7% interanual en junio y cerró con 9.358 operaciones. Por segundo mes consecutivo, se situó por encima de las 9.000, pese a que la cifra de junio fue un 0,3% inferior a la de mayo (9.390). Se trata del segundo valor más elevado en un sexto mes del año de la serie histórica, solo por detrás de la cifra de 2007 (9.700 ventas). Del total, 2.184 fueron compras de obra nueva, un 48,3% más que en junio del año pasado. Se trata del registro más elevado del año y el segundo desde febrero de 2002.