El temporal arranca tejados y árboles y cierra el cementerio y las piscinas en Torrefarrera

Torrefarrera se convirtió el martes en el epicentro del violento esclafit que azotó la comarca del Segrià, dejando a su paso una veintena de árboles arrancados, tejados dañados y numerosos desperfectos en espacios públicos y privados.

Según explicó el alcalde, Jordi Latorre, la fuerza del viento y la lluvia transformó el recinto de las piscinas municipales en un escenario desolador. “Parece que haya habido una guerra, con hojas y ramas en todos lados y el agua de las piscinas llena de barro”, describió. Otro de los puntos más afectados fue el cementerio municipal, donde la caída de un ciprés de gran tamaño dañó otros ejemplares. Por motivos de seguridad, el recinto permanece cerrado al público hasta que se evalúen y aseguren todos los árboles. Los fuertes vientos llegaron incluso a arrancar el techo de las cocheras donde la empresa Gamon guarda su flota de autobuses, causando daños materiales de consideración.

Los efectos del temporal también se dejaron sentir en Benavent de Segrià, donde el agua destrozó los márgenes de varios caminos rurales, dejando al descubierto canalizaciones y generando riesgo de accidentes. La zona más afectada fue en el camino que va de esta localidad a Corbins, donde se señalizaron los puntos más peligrosos.

En total, los Bombers de la Generalitat realizaron 20 intervenciones en la comarca, principalmente por acumulaciones de agua y caída de árboles: 9 en Torrefarrera, 8 en Lleida y 3 en Alpicat.

La lluvia corta la C-147 en Esterri

Intensas lluvias ayer por la tarde en el Pirineo obligaron a cortar la C-147 entre Esterri d’Àneu e Isavarre, en el Pallars Sobirà. Técnicos del Servicio de carreteras acudieron con maquinaria para assegurar la zona.

En la Bonaigua se superaron los 30 litros de lluvia por metro cuadrado. El Meteocat emitió un aviso meteorológico de grado de peligro muy alto en la Alta Ribagorça y de alto en el Sobirà y la Val d’Aran. En las cotes altas se registraron rachas de viento de más de 50 kilómetros por hora.