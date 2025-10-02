Un pueblo del Segrià, el que más renta per cápita ha aumentado los últimos 10 años en Lleida: descubre todos los datos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha publicado recientemente toda la información sobre la cual declaran los habitantes de cada municipio y, como cada año, han publicado el ranking sobre cuáles son los pueblos con más de 100 habitantes con más renta per cápita por persona. En SEGRE hemos querido ir más allá y nos hemos preguntado: ¿cuáles son los municipios de Lleida que más cobran comparado con las cifras de hace 10 años? Por eso hemos hecho el gráfico que tenéis al inicio, donde se detalla por cada municipio de más de 1000 habitantes qué porcentaje ha aumentado su renta per cápita comparando en el 2023 (los últimos datos de la Agencia Tributaria) con el 2013.

Y el resultado es sorprendente. Absolutamente todos los pueblos de Lleida han aumentado su renta per cápita y el pueblo con un crecimiento mayor los últimos 10 años es Seròs, en el Segrià, con un 59,37% de aumento. El pueblo se lleva la primera posición para pasar de una renta bruta media de 19.182 euros en el 2013 a los 30.570 del 2023. El podio lo completan otro pueblo del Segrià, Alcarràs, con un 56,16% de crecimiento, y Naut Aran, en la Vall d'Aran, con un aumento del 54,23%. El 4.º y 5.º lugar se lo llevan Bellver de Cerdanya (53,48%) y Arbeca (48,81%), respectivamente.

Por otra parte, los municipios que menos han aumentado su renta per cápita media en la provincia de Lleida también son curiosos. El 5.º que menos sube es la capital, Lleida ciudad, que sólo ha aumentado un 24,72%. La siguen por la cola, Mollerussa, con un 24,38%, La Pobla de Segur, con un 22,15% y Pont de Suert, con un 19,85%. Y el pueblo donde sus habitantes han aumentado menos su contribución a Hacienda es Aitona (Segrià), que sólo ha subido un 10,60% su renta per cápita.

Alpicat sigue liderando el ranking

Según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio fiscal 2023, los vecinos de Alpicat mantienen su liderazgo como población con mayor renta bruta media de la provincia de Lleida. Esta estadística, publicada el año pasado y que analiza municipios de más de mil habitantes, sitúa también en Les y Bellver de Cerdanya en las posiciones punteras, mientras que Aitona, Torres de Segre y Isona i Conca Dellà ocupan los últimos lugares del ranking provincial.

Alpicat consolida su posición con una renta media declarada de 40.674 euros, cifra que representa un incremento del 3,7% con respecto al año anterior. En segunda posición aparece Les, municipio que no figuraba a la lista precedente, con 40.232 euros por término medio y 1.013 habitantes. El podio lo completa Bellver de Cerdanya, donde los residentes declaran una media de 36.573 euros, un 8,3% más que en el 2022. A pesar de encabezar la clasificación provincial, Alpicat ocupa sólo la posición 77 a nivel estatal, evidenciando las diferencias territoriales en materia de renta.

Más información y el mapa completo de la renta per cápita de cada municipio, en este link.