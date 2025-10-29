Un juzgado de Lleida admite a trámite una denuncia de los Inspectores de la Hacienda Local por la supuesta "externalización" de su trabajo

Publicado por ep Creado: Actualizado:

La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) ha denunciado ante los tribunales la supuesta externalización "fraudulenta" de la inspección tributaria provincial en cientos de municipios. A través de un comunicado, la asociación ha valorado positivamente la admisión a trámite por parte del Juzgado de Lleida de su denuncia ante la supuesta externalización fraudulenta de la inspección tributaria provincial. Para los inspectores, esto supone un avance muy importante contra "el abandono" que sufren desde hace décadas en España las Haciendas Públicas Locales, según se pondrá de manifiesto durante el XXV Congreso de la asociación que tendrá lugar el 13 y 14 de noviembre en Alicante.

Para Anihpl, que viene denunciando este problema desde hace años, consolidar dicha externalización, que ya se da en centenares de municipios en España, implica la "expulsión" del empleado público municipal y provincial de las funciones inspectoras, cuyas graves consecuencias amenazan los derechos y garantías de los contribuyentes y el interés general.

En opinión de los Inspectores de las Haciendas Públicas Locales, la participación de personas no integradas orgánica y funcionalmente en la Administración Tributaria supone para los Tribunales una "intromisión ilegal" en el ejercicio de las funciones de la misma.

En este sentido, han recordado que el personal inspector tiene la consideración de agente de la autoridad y que la tarea de las empresas adjudicatarias no se limita, como consta en los contratos, a asistir a las entidades locales, sino que los trabajadores de estas compañías realizan requerimientos a los contribuyentes, desarrollan actuaciones inspectoras y sancionadoras, e incluso llegan a conocer los planes reservados de la Inspección. "Más grave todavía, en ocasiones los elaboran, seleccionando de paso a los contribuyentes que pueden ser objeto de una inspección", han advertido.

Por todo ello, la asociación elaborará a lo largo del próximo año 2026 un informe sobre la "Externalización Fraudulenta de los Servicios de Inspección Tributaria Local en España", que ya afecta a cientos de municipios que, ya sea directamente o por medio de las diputaciones provinciales, externalizan sus servicios.