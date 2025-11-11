Mercadona duplica las compras de higos en Lleida y Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mercadona ha comprado 800 toneladas de higos en Catalunya, procedentes de la provincia de Lleida y les Terres de l’Ebre para la campaña de este año, en el marco de su apuesta por la fruta y verdura de proximidad. Esto supone doblar el volumen de compras respecto al año pasado. Desde el inicio de la cosecha, que arrancó en septiembre y se alargará hasta mediados de este mes de noviembre, la compañía ha comercializado higos provenientes de los municipios leridanos de Alguaire, Almenar, Torregrossa y Soses, gracias a los acuerdos que mantiene con Figs Fruits, ubicada en Alguaire, y La Coma Frutis, de Soses. La cadena valenciana subrayó que la compra de higos se suma “a la apuesta por otros productos de origen local”, como la fruta de pepita y la de hueso (manzanas, peras, melocotones y nectarinas, principalmente). Durante el pasado año, Mercadona compró 39,1 millones de kilos de estas frutas a empresas leridanas, como Catafruit, Nufresco o Apetit Fruits, y también de Girona, como Fructícola Empordà.