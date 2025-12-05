Alberto Herranz: «Para el sector es clave reabrir el mercado de Japón y Filipinas»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

¿Qué opinión tiene Interporc de la regionalización que ha hecho la Comisión Europea?

La Comisión ha dicho que determinados municipios de Barcelona son en los que hay que tomar medidas especiales y supongo que a partir de ahí será la regionalización que acepte todo el mundo. Estábamos pendientes de una decisión de la Unión Europea para ya abrir el tema del Reino Unido, y creo que eso ya va encarrilado. Con el discurrir de los productos porcinos y de la carne dentro de lo que es la Unión Europea, nuestro foco y nuestra preocupación está ahora en intensificar cualquier negociación para la regionalización de los países terceros. Tenemos un hito histórico que nos puede ayudar, la firma del acuerdo de regionalización con China hace tres semanas. Creo que puede ayudar a dar confianza en los mercados internacionales.

¿Qué se está haciendo ahora?

Tanto el ministerio de Agricultura como Interporc estamos volcados en esas gestiones que se puedan hacer con mercados tan relevantes como pueden ser Japón, México, Filipinas, que intentamos que puedan admitir algún tipo de regionalización y esto pueda paliar los efectos en la exportación y dentro de lo que es el discurrir de los envíos a estos terceros países. Para nosotros, Japón es un mercado clave estratégico junto con China. Y China, afortunadamente, admitió ya la regionalización. Filipinas está ahí también en conversaciones para recibir toda la información. México a lo mejor está un poquito más complicado. La clave hoy sería reabrir Japón, México y Filipinas. Si consiguiéramos que Japón y Filipinas nos admitiese la regionalización sería un gran paso adelante.

¿Qué se ha hecho mal para que haya llegado la peste y qué se ha hecho bien para que no haya llegado a la granja?

No se ha hecho mal nada. Es decir, las circunstancias a veces son ajenas. La hipótesis que se barajaba es que se ha transmitido a través de un producto alimentario que podía estar contaminado por ese virus y que podía haber entrado en la cadena de alimentación de los jabalíes. Podría haber sido en un área de descanso de la autopista. Esas circunstancias son difíciles de anticipar. Ahora lo importante es, como se está haciendo en Catalunya, poner todos los esfuerzos en la zona donde se ha producido el foco, que no salga de ahí.

También hay que hacer un llamamiento a la población de las zonas que se han visto afectadas, que son zonas de monte, de ocio, donde la gente sale, que tenga precaución y siga las indicaciones que le dan las autoridades competentes de prohibición de entrada a esas áreas que se han delimitado, ya que las consecuencias podrían ser muy dañinas si nos saltamos estos controles. El virus persiste mucho, según dicen los expertos, en la rueda de un vehículo o en un zapato.

¿Podemos ponerle cifras al porcino, lo que representa para dar idea de la magnitud de la crisis?

Estamos hablando de una facturación global en España de unos 25.000 millones de euros y más de 8.700 millones en exportaciones. Genera más de 400.000 empleos que dan vida a los pueblos, a las zonas rurales, porque son empresas casi en su totalidad familiares, algunas de ellas que han sido capaces de desarrollarse y estar ya en la tercera generación.

Se han afianzado en un territorio en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Las personas están por encima de las cifras y somos un sector que ha contribuido a ese desarrollo rural, a fijar población e intentamos ser una alternativa y una opción para la gente joven que quiere desarrollarse en estas áreas rurales.

¿Qué se puede hacer más el ganadero en sus granjas para que no entre el virus?

Extremar, como ya lo hace, todas las medidas de bioseguridad, el mantenimiento de vallas para que no entren animales silvestres o animales domésticos, control de entradas de personal, limpieza y desinfección de zonas dentro de la granja, tener pediluvios y ruediluvios, duchas, mosquiteras y redes pajareras, también un protocolo que ya está establecido exigente de limpieza y desinfección de vehículos, de botas, de ropa...

Hay muchos protocolos tanto en las empresas como en general del sector. Nosotros también ponemos en la página web de la interprofesional Interporc material a disposición de todo el que se lo quiera descargar.

¿Qué diferencias hay entre la crisis de la peste, entonces clásica, de hace treinta en Lleida y esta?

Las circunstancias van cambiando, son diferentes. La experiencia que tienen todos los que vivieron tanto veterinarios, como administración, como sector, de aquella enfermedad nos llevó primero a conseguir que España fuera libre de esta enfermedad. Luego nos hizo aprender qué hay que seguir atentos, y eso nos llevó a tener una vigilancia pasiva y activa.

La vigilancia pasiva ha hecho que no se haya bajado la guardia nunca en España. Un hándicap es que en los mercados nos hemos internacionalizado, nos hemos globalizado, y eso hace que ahora tengamos que poner también en foco en ver cómo gestionamos esos mercados internacionales. Todo lo que hicimos entonces y después nos ha dado una reputación y un prestigio a nivel internacional de cómo hacer las cosas bien.

De hecho, durante todo este tiempo nos ha requerido en muchos foros internacionales para explicar cómo se consiguió hacer todo el trabajo que se hizo (para acabar con la peste porcina clásica), cómo se ha trabajado desde la administración, y creo que hemos sido siempre un ejemplo en este sentido de conocer cómo es el comportamiento de una enfermedad y cómo se ha de actuar. Creo que las experiencias son ventajas que ahora se están aplicando y se están poniendo en marcha, y esperemos que eso nos lleve a tener buenas noticias a corto plazo. Buenas noticias que sería el poder controlar el jabalí.