Los ultrarricos españoles disparan un 21% su fortuna

Los multimillonarios españoles (aquellos con fortunas que superan los 1.000 millones de dólares) vieron incrementadas sus fortunas un 21,5% en 2025, hasta los 213.100 millones de dólares (182.602 millones de euros), al tiempo que ocho personas más adquirieron el estatus de ultrarrico, hasta elevar la cifra a 32. Así se desprende de la última edición del informe Billionaire Ambitions 2025 de UBS, los españoles más ricos añadieron 11.600 millones de dólares (9.940 millones de euros) a la riqueza estatal impulsados por el desempeño de algunos de los principales empresarios de España y una mayor concentración de patrimonio familiar.

Cabe destacar, en concreto, que el patrimonio de Amancio Ortega creció en 21.000 millones de dólares (17.995 millones de euros), hasta los 124.000 millones de dólares (106.254 millones de euros). Esta cantidad equivale al 58,2% de la riqueza total de los multimillonarios de España.

UBS advistió de que los más de 162.000 millones de dólares (138.815 millones de euros) en transferencias patrimoniales previstas durante los próximos 15 años en España ponen el foco en la necesidad de reforzar la planificación a largo plazo, la gobernanza familiar y la disciplina en los procesos sucesorios. En un contexto de familias cada vez más internacionales y patrimonios más complejos, la entidad indicó que el reto para las grandes fortunas españolas pasa por combinar la preservación del legado con el empoderamiento de la siguiente generación y una mayor atención al impacto social de los multimillonarios.

La riqueza de los multimillonarios alcanza los 13,5 billones de euros

� A escala global, la riqueza de los ultrarricos alcanzó un máximo histórico de 13,54 billones de euros en 2025 tras haberse incrementado en 331.185 millones de euros ante la notable creación de sociedades y la mayor ola de herencias multigeneracional desde que existe el informe. El número de multimillonarios creció un 8,8%, desde los 2.682 hasta los 2.919, con 196 nuevos multimillonarios hechos a sí mismos y 91 herederos que recibieron en conjunto un récord de 255.180 millones de euros. Así, los 860 multimillonarios multigeneracionales gestionaron 4,03 billones de euros. El estudio también ha hecho hincapié en que las mujeres multimillonarias siguen aumentando su peso, con una riqueza media que creció un 8,4%, hasta los 4.456 millones de euros.