Esta es la criptomoneda preferida de los leridanos, que gastan 4.000 euros por término medio por inversor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les criptomonedas han dejado de ser territorio exclusivo de los pioneros tecnológicos para convertirse en una opción de inversión cada vez más consolidada entre los españoles. La inversión en criptomonedas sigue creciendo en nuestro país, con una media superior a los 4.900€ destinados a criptoactivos este 2025, mientras que en Catalunya esta cifra se sitúa en torno a los 4.000€.

En este contexto, el perfil del inversor español en criptoactivos se diversifica y se regionaliza, mostrando claras diferencias entre comunidades autónomas según el análisis. Criptan, plataforma de compraventa y ahorro de criptomonedas, ha elaborado un ranking donde analiza cuáles son las comunidades autónomas que más han invertido en las principales criptomonedas durante este 2025.

Con más de 7,9 millones de euros invertidos, la Comunidad de Madrid lidera el ranking nacional de inversión en criptomonedas en el 2025, seguimiento de la Comunidad Valenciana, con más de 4,4 millones de euros; Catalunya, con más de 3 millones de euros en criptoactivos, y Andalucía y País Vasco, con casi 2,5 millones de euros y más de un millón y medio euros respectivamente. Estas regiones reúnen el mayor número de inversores, con una inversión media que oscila entre los 3.800€ y los 8.700€.

La distribución de la inversión por provincias catalanas

En Catalunya, Barcelona (73,3%) concentra con diferencia el mayor volumen de inversión en criptomonedas, seguimiento de Girona (12,8%) y Lleida (8,1%). Lleida destaca como la provincia catalana más comprometida con el Bitcoin, donde concentra un 84,1% de sus inversiones en criptoactivos, muy por encima de Tarragona (69,9%) y Barcelona (64,2%). Por otra parte, Girona posiciona como la provincia más orientada hacia Ethereum, con un 21,1%, significativamente por encima del resto, seguimiento de Barcelona con un 9,9%.

Bitcoin lidera, pero crecen Ethereum y las stablecoins

El Bitcoin sigue siendo la principal opción de inversión para los españoles, representando más del 65% del total a la mayoría de comunidades autónomas. En Catalunya, un 65,6% de la inversión en criptoactivos se concentra en esta criptomoneda. Según Criptan, las comunidades más volcadas a este criptoactivo son Galicia (81,2%), Castilla y León (76,5%), País Vasco (73,5%), la Región de Murcia (73,1%) y la Comunidad de Madrid (68,5%).

Con respecto a los activos como USDC, Barcelona presenta el mayor peso (14,1%), seguimiento de Girona (14%), mientras que en Lleida (4,7%) su presencia es mucho más limitada. "Las diferencias regionales en la inversión en criptomonedas reflejan más que la voluntad de invertir, están muy ligadas a factores como la capacidad económica de los usuarios, su formación financiera y su exposición a la innovación tecnológica," afirma Jorge Soriano, CEO de Criptan.