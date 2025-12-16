Trabajo pacta con los sindicatos ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, alcanzó ayer un acuerdo con CCOO y UGT para empezar la tramitación para incrementar hasta 10 días el permiso por fallecimiento de un familiar y 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos de un familiar, un pacto que no contará con el apoyo de la patronal después de que el ministerio decidiera a principios del mes cerrar la negociación tripartita por el bloqueo de la CEOE y Cepyme en la mesa. Para el ‘número dos’ de Trabajo, este acuerdo debería haber sido de “todos”, pero la patronal no ha querido estar por “cálculos que no se entienden cuáles son, pero que no tienen que ver con la productividad, no tienen que ver con el absentismo o con la cultura del esfuerzo”. Tras el acuerdo con los sindicatos, Pérez afirmó que se pondrán a trabajar “desde este mismo instante” para garantizar el apoyo a la norma de las formaciones políticas.

Por otra parte, el ministerio ha convocado para hoy a sindicatos y empresarios para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026. La semana pasada, los asesores de Trabajo recomendaron elevar esta renta mínima para 2026 en casi 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación.