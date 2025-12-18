Lleida vigésima ciudad con el sueldo medio más alto

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El salario medio que percibieron los trabajadores en el municipio de Lleida se situó el pasado año 2024 en los 28.188 euros brutos anuales, tras incrementarse un 4,3 por ciento interanual, según destaca una estadística sobre los ingresos de las personas residentes en municipios de más de 50.000 habitantes publicada ayer por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). En concreto, Lleida ocupa la vigésima posición en este ranking que conforman 23 municipios catalanes y que encabeza Sant Cugat del Vallès, con unos ingresos medios por residente de 54.549 euros, y que cierra Santa Coloma de Gramenet, con 26.003 euros. Los sueldos de los leridanos se sitúan un 11,21 por ciento por debajo de la media catalana, que el pasado año fue de 31.746 euros.

Dentro de la ciudad de Lleida, el sector que presentaba unos sueldos más elevados fue el de la administración pública, Defensa y SS obligatoria, con un salario medio de 37.844 euros brutos anuales. Le seguían aquellos dedicados a las comunicaciones, las actividades financieras e inmobiliarias, con 35.989 euros anuales, el sector de la educación, sanidad y servicios sociales, con sueldos de 34.779 euros, y la industria, con 30.176 euros. En el lado contrario, los que obtuvieron unos menores ingresos fueron aquellos dedicados a las actividades artísticas, recreativas y otros servicios, con 18.768 euros. En segundo lugar, por la cola se situaron los profesionales del transporte, almacenamiento y hostelería, con una media de 19.552 euros anuales. Le siguen aquellos dedicados al comercio y reparación de vehículos, con 21.992 euros brutos anuales, los dedicados a actividades profesionales, científicas y administrativas, con 24.582 euros y la construcción, con 26.380 euros.

Con respecto a la brecha de género, las leridanas cobraron durante el pasado año un 7,16% menos que ellos. El salario medio de los hombres fue de 29.160 euros anuales, mientras que el de las mujeres, más afectadas por la parcialidad y la temporalidad, se quedó en los 27.073 euros.