La edad legal de jubilación sube a 66 años y 10 meses

Para quien no supere los 38 años cotizados

Imagen de archivo de una pareja de jubilados.Unsplash

Los españoles que quieran jubilarse a partir de mañana con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y 10 meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años en un horizonte total de 15 años. 

Estos 66 años y 10 meses será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses más de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 38 años y 3 meses cotizados). 

Si se superan los 38 años y 3 meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos. El requisito de cotización mínimo para acceder a una prestación se mantiene en 15 años.

