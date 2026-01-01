La edad legal de jubilación sube a 66 años y 10 meses

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los españoles que quieran jubilarse a partir de mañana con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años y 10 meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años en un horizonte total de 15 años.

Estos 66 años y 10 meses será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 38 años y 3 meses más de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 38 años y 3 meses cotizados).

Si se superan los 38 años y 3 meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos. El requisito de cotización mínimo para acceder a una prestación se mantiene en 15 años.