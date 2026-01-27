Las hipotecas para vivienda crecen en Lleida un 16,7% en noviembre

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas creció en la provincia de Lleida en el mes de noviembre un 16,7 por ciento, en comparación con noviembre de 2024, hasta 383 operaciones, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El capital prestado se incrementó un 7,3 por ciento hasta 45,1 millones de euros, aunque el importe medio de los préstamos descendió un 8,04 por ciento, hasta situarse en 117.838,1 euros.

Mientras, las cancelaciones de hipotecas aumentaron hasta las 336, un 26,3 por ciento más.

En Catalunya, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas superaron las 7.300 en noviembre por primera vez desde 2007, con un crecimiento interanual del 7,9 por ciento, según el INE.

Las 7.373 hipotecas registradas representan la cifra más alta del undécimo mes del año desde la burbuja inmobiliaria, en noviembre de 2008.

En cuanto al importe prestado, subió hasta los 1.386,1 millones de euros, un 17,88 por ciento más que en 2024, mientras que la cantidad media por hipoteca se situó en los 187.998 euros, un 9,3 por ciento más y el mayor dato del mes de los registros que se remontan al 2003.

En el conjunto del Estado, el número de hipotecas constituidas subió un 12,4 por ciento en el mes de noviembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar 43.319 préstamos, su mayor cifra en un mes de noviembre desde 2010.

Con el avance interanual de noviembre de 2025, mayor en casi 12 puntos al experimentado en octubre (+0,6%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 17 meses consecutivos de alzas.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el penúltimo mes de 2025 fueron Andalucía (9.042), Catalunya (7.373), Madrid (6.183) y Comunidad Valenciana (5.501), según los datos del INE.

El Euribor podría cerrar enero a la baja tras 5 meses de incrementos

■ El Euribor a un año, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, alcanza de forma provisional en enero una tasa media del 2,247% que, de confirmarse, sería la primera caída en cinco meses. De confirmarse la caída del indicador en enero, los hipotecados se verán aún más aliviados, ya que estos créditos con revisión anual, que son la mayoría de los constituidos en España, seguirán abaratándose y lo harán en mayor medida que en meses precedentes. Esto se debe a que en enero de 2024, la tasa del Euribor era superior, del 2,525%. Así, como ejemplo, para una hipoteca media de unos 150.000 euros a 25 años, con un interés del 1% sobre el Euribor a un año, el ahorro será de unos 267 anuales, algo más de 22 euros mensuales.