La economía española cierra 2025 con un crecimiento del 2,8 por ciento

La economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ha revisado a la baja las tasas del PIB interanual del primer, segundo y tercer trimestre de 2025.

El repunte trimestral del PIB en el cuarto trimestre se vio impulsado por la demanda interna, que aportó un punto al crecimiento, frente al comportamiento del sector exterior, que restó dos décimas al avance de la economía española en la recta final de año. La demanda interna contribuyó con 3,6 puntos al crecimiento del 2,8% de 2025, dato tres décimas superior al del año anterior. Por su parte, la demanda externa restó ocho décimas, lo que supuso un punto menos que 2024. Este impulso de la demanda interna responde al fuerte repunte de la inversión, que avanzó un 6,3% en 2025, tasa 2,7 puntos superior a la de 2024 y la más elevada desde 2018. Por su parte, el gasto público creció un 1,8% el año pasado, tasa 1,1 puntos inferior a la de 2024 y la menos pronunciada desde 2022. El PIB a precios corrientes para el año 2025 se situó en 1.685.783 millones de euros, un 5,7% más que en 2024 y nuevo máximo histórico. Todos los sectores presentaron crecimientos en 2025, con la construcción a la cabeza (+5,6%), seguido de los servicios (+3,2%), la industria (+2,3%) y la agricultura (+0,5%).

Según Estadística, el empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, creció un 2,8% en tasa interanual, cinco décimas menos que en el trimestre precedente. La remuneración de los asalariados aumentó un 3,2% en el cuarto trimestre de 2025.

Por otra parte, el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó su tasa interanual en enero cinco décimas, hasta el 2,4%, su menor nivel desde el pasado mes de junio, según los datos avanzados ayer por el INE. El IPC interanual encadena tres meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre de 2025 cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%). Estadística explica que la evolución del primer mes de 2026 es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de enero de 2025. También a los precios de la electricidad, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.