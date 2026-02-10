La nueva Formigons.cat, con varias plantas en Lleida, inicia su actividad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Formigons.cat, una nueva empresa de hormigón formada por la alianza entre las leridanas Ribalta i Fills y Prefabricats Pujol y las firmas del Bages Calaf Grup y Fiasa Mix, inició ayer su actividad. El proyecto, con una clara vocación de proximidad y compromiso con el territorio, nace con la voluntad de poner en valor el entorno en el que opera, apoyando iniciativas locales y apostando por una relación cercana y directa con clientes, técnicos y constructores.

Esta nueva empresa prevé una producción anual aproximada de 230.000 metros cúbicos de hormigón y una facturación de unos 25 millones de euros, y contará con 15 plantas de producción distribuidas en las comarcas del Segrià, Les Garrigues, la Segarra, la Noguera, el Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Bages, la Anoia y el Moianès, lo que le permite ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de cada zona.

Formigons.cat (Formigons Centre d’Abastiment i Transport) tendrá las oficinas centrales en Manresa y un equipo humano formado por unas 25 personas, organizadas en cinco departamentos, con una estructura pensada para garantizar la calidad del servicio y la eficiencia operativa. El proyecto apuesta por un modelo de crecimiento estrechamente vinculado a la experiencia del cliente, que se convierte en uno de los pilares fundamentales de la marca, y pone especial énfasis en la escucha activa y en la mejora continua del servicio.

Las dos empresas leridanas ya se habían asociado previamente, ya que en octubre de 2024, Ribalta i Fills y Prefabricats Pujol ya formalizaron su alianza tras el lanzamiento de Ribalta-Pujol, una unión estratégica con el objetivo de potenciar y ampliar su actividad, con sede en Oliana.