El aceite Kylatt, reconocido en el Top 10 de la Guía Iberoleum 2026

El aceite virgen extra ecológico Kylatt, producido en el Molino de Alcanó, de Fruits de Ponent y Novacoop Mediterranea, ha conseguido un destacado reconocimiento en la Guía Iberoleum 2026, situándose entre el Top 10 en la categoría de aceites virgen extra frutados medios. La distinción subraya la calidad excepcional de este aceite premium, consolidándolo además, como uno de los tres mejores aceites de Catalunya en esta categoría. Esta mención sitúa a KYLATT entre los 10 mejores aceites virgen extra afrutados medios de este listado, destacando por un sabor equilibrado y una textura suave que combina frescura y suavidad.

Este reconocimiento se une a otros premios internacionales obtenidos en eventos de prestigio como los celebrados en Tokio, Londres, Los Ángeles, París, Berlín, Nueva York y Dubái.