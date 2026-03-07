El Vila-sana, a ampliar su buena racha ante el Manlleu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana llega lanzado al partido correspondiente a la jornada 19 de la OK Liga Femenina. Las leridanas, que llevan 9 partidos ligueros sin perder, reciben hoy (13.00) al Martinelia Manlleu, sexto clasificado.

El conjunto del Pla d’Urgell, que es líder con 45 puntos y un partido más que el Fraga, recibirá al Manlleu con el objetivo de materializar su décima victoria consecutiva en la OK Liga Iberdrola. Las de Lluís Rodero llegan al encuentro tras asegurar la primera plaza del Grupo A de la Champions League femenina después de imponerse al Trissino italiano por 0-6. En este sentido, el técnico leridano aseguró que “seguir con la buena dinámica siempre es importante e intentaremos conseguir una nueva victoria”.

Para el duelo ante las de Osona, Rodero podrá contar, por primera vez en la temporada, con todas sus efectivos. Un paso “importante” para afrontar el resto del curso, aunque todavía “hay jugadoras que necesitan un tiempo de adaptación”, concluyó el técnico leridano.

Por otro lado, el presidente de la entidad leridana, Ramon Porta, recibió ayer el premio al mejor dirigente de un club catalán en la gala de la Nit del Dirigent, celebrada en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza y organizada por la Associació Catalana de Dirigents de l’Esport.

El dirigente del Pla d’Urgell recibió esta condecoración por su labor al frente del Vila-sana, un club de un pueblo leridano de unos 750 habitantes que el año pasado consiguió un hito histórico en el territorio después de coronarse campeón de la Supercopa de España, la Copa de la Reina y el Mundial de Clubes en Argentina ante el CP Esneca Fraga.

La entidad de dirigentes deportivos de toda Catalunya reconoció así los éxitos de Porta al frente del club, que este año 2026 sigue creciendo. El Vila-sana és líder de la OK Liga Iberdrola y ha conseguido el pase a la Final Four de la Champions League, dos títulos que se le siguen resistiendo y que, una vez más, tiene en el punto de mira para aumentar su legado.

El Pons Lleida recibe al Rivas para afianzarse en el play off

■ El Pons Lleida recibirá hoy (17.30) al Rivas con el objetivo de afianzarse en la zona de play off y aprovechar un posible pinchazo del Voltregà ante el Calafell para escalar posiciones en la tabla. Los leridanos, octavos con 28 puntos tras encadenar tres triunfos en Liga, se medirán al conjunto madrileño, que es décimo y tan solo ha ganado un partido en 2026. Fue en el mes de enero contra el Sant Just (2-3), penúltimo clasificado. Los del Segrià vienen de ganar al Cerdanyola por 3-6 y su técnico, Edu Amat, aseguró que “los enfrentamientos ante Caldes, Cerdanyola y Rivas los planteamos como un bloque muy importante. En la primera vuelta se nos escaparon puntos, pero ahora tenemos claro que queremos estar en play off y debemos contar estos tres partidos como victorias”.