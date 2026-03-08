Formación, proximidad y bienestar, las claves para ‘enamorar’ el talento laboral en Lleida

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Unas 400 personas llenaron el Teatre Ateneu de Tàrrega el jueves en la primera Trobada del Talent, una jornada organizada por Isprox y SEGRE para compartir estrategias para fidelizar el talento laboral. Una de las mesas, titulada El talent i l’empresa al territori: oportunitats i reptes a Lleida, estuvo moderada por el presidente de Pimec Lleida, Borja Solans, y reunió a representantes de bonÀrea Agrupa, Ros Roca, Plusfresc y Solutioma. Solans advirtió que “la actual situación geopolítica y el debilitamiento de la UE no ayudan a las empresas”, y lamentó “la alta carga burocrática” que soportan. También subrayó que “el tamaño sigue siendo un factor clave de supervivencia”, ya que, según los datos de Pimec, el 40% de las pymes de Lleida cerraron 2025 en situación de riesgo y un 17% con pérdidas.

Desde bonÀrea, Xavier Moreno explicó que su estrategia para fidelizar pasa por la formación dual iniciada en 2005 y consolidada en colaboración con Educación. “Tenemos programas específicos de FP dual con institutos del territorio en ámbitos alimentarios, de mantenimiento, informática y atención a las personas mayores”, indicó. Moreno también subrayó la importancia de aplicar políticas diferenciadas según la diversidad: “Contamos con más de 65 nacionalidades, y diseñamos medidas adaptadas al origen, el género, la edad o las capacidades de cada trabajador”.

Ramon Carulla, de Ros Roca, también destacó la buena experiencia de la empresa con la formación profesional y universitaria dual. “La fidelización es alta, con solo un 6 al 8% de rotación anual”, afirmó. Ros Roca complementa este compromiso con medidas de salud, como servicio de nutricionista y fisioterapia para su plantilla, además de una fuerte inversión en prevención de riesgos: “En 2024 registramos 12 accidentes por millón de horas trabajadas, frente a los 44 de 2015”, apuntó.

El director de Plusfresc, Ismael Bertran, remarcó que “si queremos ofrecer un servicio de diez, nuestros trabajadores también deben sentirse de diez”. La empresa promueve un buen clima de trabajo, oportunidades de crecimiento interno y formación en oficios tradicionales como carnicería o pescadería. “La falta de formación en este campo nos ha llevado a formar a más de 500 personas. Mientras otros supermercados cierran secciones de frescos, nosotros apostamos por mantenerlas con personal especializado”, señaló.

Desde Solutioma, Jordi Dalmau defendió la importancia de conservar “el espíritu de proximidad, la empatía y la escucha activa”. Para la empresa, fidelizar no solo significa ofrecer estabilidad, sino también formación continua y financiación de estudios para los empleados. “Ayudamos a las personas a crecer profesionalmente, pero también en su proyecto vital”, subrayó.

Balance “muy positivo” del encuentro, que tendrá continuidad

La primera Trobada del Talent cerró con un balance muy positivo tanto por la alta participación como por el nivel de las intervenciones. Sergi Martí, cofundador de Isprox, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida: “Estamos gratamente sorprendidos por la excelente acogida del evento, que confirma nuestra visión: las empresas son las personas. Con esta jornada hemos podido aprender, compartir buenas prácticas y crear espacios de networking desde nuestra casa, Tàrrega”, señaló. Martí destacó que el éxito fue “un poco inesperado”, ya que incluso tuvieron que cerrar inscripciones y reivindicó la importancia de impulsar desde el territorio iniciativas que conecten talento y empresa.En la misma línea, Ferran Perdrix, director de I+D+i de SEGRE, remarcó la necesidad de seguir debatiendo en Lleida sobre la gestión del talento. “Es un tema muy transversal y necesario para las empresas del territorio. Tenemos mucho potencial, pero el reto es retener a las personas y evitar que el talento local se marche. Queremos poner Lleida en el mapa en este ámbito y dar continuidad anual a este encuentro para reflexionar sobre la gestión de personas desde una mirada de proximidad”, afirmó Perdrix.