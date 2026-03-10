BonÀrea prevé superar a lo largo de este año los 630 establecimientos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El grupo agroalimentario bonÀrea Agrupa, prevé llevar a cabo a lo largo de este año la apertura de una cuarentena de tiendas, entre la inauguración de una veintena y la ampliación o el traslado de local de 19 ya existentes. Esto permitirá a la firma de Guissona sumar aproximadamente 7.000 metros cuadrados de nueva superficie a sus establecimientos y llegar a las 632 tiendas operativas en España. El eje central de esta expansión seguirá siendo Catalunya y Aragón, territorios que lideraron la apertura de locales durante el pasado año 2025, sin embargo, el grupo prevé también aumentar la presencia en otras zonas con el foco puesto en la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana. Además, en su estrategia de acercar su modelo de negocio a un grueso de población cada vez más amplio, bonÀrea estudia instalar tiendas también en otras ubicaciones estratégicas en Castilla La Mancha, destacando poblaciones como Brihuega; o La Rioja, en localidades como Rincón de Soto. Todo esto, teniendo siempre en cuenta una de las características esenciales del plan de expansión de la firma, que es el compromiso con la dinamización del entorno rural y la lucha contra la despoblación, dando servicios en zonas donde la oferta comercial suele ser escasa. De hecho, bonÀrea ya cuenta con 200 tiendas en poblaciones rurales, una cifra que representa una tercera parte de su red total de establecimientos. Durante el pasado año, la empresa abrió seis tiendas en localidades de menos de 4.000 habitantes y catorce en zonas de menos de 10.000, como Bujaraloz, Pedrola o Castellterçol.

Las previsiones para este año siguen la estela de la labor realizada por el grupo durante el pasado año, que cerró con la apertura de 37 establecimientos. En concreto, 15 fueron inauguraciones, 10 traslados, 10 ampliaciones y 2 reformas, que supusieron la incorporación de 9.200 metros cuadrados más de superficie comercial y llevo a la firma a alcanzar las 612 tiendas, las cuales suman 121.000 metros cuadrados de superficie comercial y dan trabajo a cerca de 4.000 trabajadores.

Durante el pasado año el 81% de las ventas por importe correspondieron a productos de la marca propia, logrando un volumen superior a los 371 millones de kilos vendidos a través de más de 110 millones de compras. Además, la apuesta por la innovación dio un salto cualitativo con el lanzamiento de la nueva App en octubre, utilizada por 114.000 clientes.