La salud mental dispara las bajas

El presidente de Pimec Lleida, Borja Solans, afirmó ayer que las ausencias laborales y la alta incidencia de las bajas por incapacidad temporal se encuentran entre las principales preocupaciones del tejido empresarial. Así lo afirmó en una jornada organizada por la patronal junto con MC Mutual en la que el director de la empresa en Lleida, Jordi Rosell, alertó del aumento de las patologías de carácter psiquiátrico que, en los últimos ejercicios, “han crecido cerca de un 74% y presentan una duración media de 63 días, más del doble que la media geneal”. Con todo, detalló que las patologías del aparato locomotor continúan siendo, según los datos de su cartera mutualista, la principal causa de baja laboral en Lleida. Este grupo diagnóstico concentra el 26% del total de procesos registrados en la provincia y presenta una duración media de 47 días por proceso. Destacó que el 55% de las personas trabajadoras protegidas por MC Mutual en Lleida han tenido algún proceso de incapacidad temporal por contingencia común en Lleida durante el año.

Solans remarcó que las ausencias laborales son “un reto con efectos transversales que impactan en la ciudadanía, en la actividad empresarial y en el desarrollo del país”, motivo por el que hay que abordarlo con la implicación de los actores involucrados.

Durante la mesa redonda con empresarios se defendió la necesidad de avanzar hacia una gestión y un control más eficiente del sistema de bajas. También se puso de manifiesto la importancia de promover una cultura del bienestar en las empresas para construir entornos laborales más saludables.

Como publicó SEGRE, el absentismo laboral, con las bajas por incapacidad transitoria a la cabeza, se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza para las empresas, que urgen soluciones. Borja Solans explica que cuesta de promedio 2.500 euros al año por trabajador. Teniendo en cuenta que la provincia tiene 165.0804 afiliados al régimen general de la Seguridad Social (sin tener en cuenta los regímenes especiales agrario y de empleados del hogar) estamos hablando de 415 millones al año.