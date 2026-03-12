Tres bancos concentran cerca del 78% del crédito concedido en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La provincia de Lleida presenta uno de los niveles más elevados de concentración bancaria en Catalunya. Actualmente el 77,5% del credito concedido en la demarcación está en manos de solo tres entidades, CaixaBank, BBVA y Banco Sabadell, según destaca un estudio elaborado por la Autoritat Catalana de la Competència sobre la concentración del sector bancario. Cuando se amplía el análisis a las cinco principales entidades –se añaden Santander e Ibercaja–, el peso sobre el mercado del crédito asciende hasta el 93,85%. Además estas concentran el 90,3% de las sucursales. Esta situación refleja el profundo proceso de reestructuración vivido por la banca desde la crisis financiera de 2008, caracterizado por fusiones, absorciones y el cierre de numerosas oficinas, sobre todo, en las zonas más despobladas. De hecho, en la demarcación el número de sucursales ha caído en más de un 40% desde entonces. El informe recuerda que a cierre de 2023 en la demarcación había 128 municipios, que concentran el 8,7% de la población, que no disponían de ninguna oficina bancaria. Según los últimos datos esta cifra se situaría ya en los 136 municipios, lo que incrementa el riego de exclusión financiera.

A la hora de analizar el crédito, las tres líderes del mercado representan el 72,53% del concedido a las grandes empresas, mientras que la tasa el ligeramente superior (77,5%) en el caso de los hogares y de las pequeñas y medianas empresas (78,24%). Pero el dominio es absoluto si se estudia el peso de los cinco grandes líderes financieros. Su importancia es superior al 91% en todos los segmentos, siendo en el de las pymes el mayor peso (93,23%).

El estudio destaca que Lleida presenta la mayor carga de población por oficina y también por cajero automático de Catalunya, pese a ser la que menor población tiene. Para compensar este riesgo, algunas entidades ofrecen alternativas para facilitar el acceso a los servicios bancarios básicos, sobre todo en zonas rurales y existen oficinas móviles. Esta alternativa, sin embargo, no ha sido del todo bien acogida, ya que varios municipios ya han renunciado a ella al considerar que el planteamiento del servicio no encaja en territorios muy dispersos.

Los autores del informe señalan que la elevada concentración puede afectar a la competencia y a las condiciones de acceso al crédito, especialmente para pequeñas empresas y autónomos.