Cuenta atrás para la renta 2025

La campaña de la renta de 2025 se iniciará por Internet el próximo 8 de abril y se alargará hasta el 30 de junio. - EUROPA PRESS

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La campaña de la renta de 2025 arrancará el 8 de abril con las presentaciones de las declaraciones por Internet y se alargará hasta el 30 de junio. El 6 de mayo se abrirá el servicio para que los contribuyentes puedan pasar cuentas con el fisco de manera telefónica y el 1 de junio la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Como es habitual cada año, la campaña introduce novedades que conviene revisar antes de realizar el trámite.

¿Quién está obligado?

Tienen obligación de presentar la declaración de la renta los contribuyentes que obtengan rendimientos íntegros del trabajo superiores a 22.000 euros anuales, si procediesen de un único pagador. También los trabajadores con dos o más pagadores si ingresaron más de 15.876 euros anuales y los rendimientos percibidos del segundo y restantes pagadores superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales. Obligados también están los autónomos o los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Principales novedades

Expertos de las asesorías leridanas Teixidó Associats, Cudós Consultors y Centre Gestor, explican que entre las principales novedades de este año se encuentra la introducción de una deducción de hasta 340 euros para contribuyentes con rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 18.276 euros y que no ingresen otras rentas superiores a los 6.500 euros. Una medida pensada para compensar el efecto que la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En el caso de las prestaciones por desempleo, recibir el paro ya no obliga por sí mismo a presentar la declaración, salvo que se superen los límites establecidos. También se introducen novedades en la tributación del ahorro procedentes de capital, como dividendos, intereses o ganancias patrimoniales. Se eleva del 28 hasta el 30% la carga fiscal para las rentas superiores a 300.000 euros. Asimismo, se mantiene la posibilidad de abonar la declaración mediante Bizum cuando el resultado sea a ingresar.

Deducciones estatales

Entre las principales deducciones se mantiene la deducción del 15% por la adquisición de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga. Así como aquellas por obras destinadas a mejorar la eficiencia energética, con porcentajes que pueden oscilar entre el 40% y el 60%. En viviendas habituales adquiridas antes del 2013, se puede llegar a deducir hasta 9.040 euros anuales del pago de la hipoteca o el seguro del hogar. Por contratos de alquiler anteriores al 2015 se pueden deducir el 10,05% por las cantidades satisfechas durante 2025, siempre que la base imponible sea inferior a 24.107,20€. También hay deducciones por los donativos a entidades sin ánimo de lucro o por la inversión en empresas de nueva creación. El límite general de desgravación por aportaciones a planes de pensiones individuales se mantiene en 1.500 euros anuales.

Deducciones catalanas

Las deducciones autonómicas se han mantenido sin cambios. Entre las principales destacan la deducción por nacimiento, adopción o acogida, donde cada progenitor se puede deducir 150€ o 300€ en caso de hacer declaración conjunta o de ser familia monoparental. También se pueden deducir el 10% de hasta 500€ anuales por tributación individual o hasta 1.000€ anuales en tributación conjunta, de los importes satisfechos durante el año 2025 por el alquiler de la vivienda habitual, si se cumplen ciertos requisitos como ser menor de 35 años, haber estado más de 183 días al paro o ser mayor de 65 años. De las cantidades satisfechas durante el año por la rehabilitación de la vivienda habitual, se puede deducir el 1,5% con una base máxima de 9.040€. También existe una deducción del 15% por donativos a entidades que fomentan el catalán o el occità.

Criptomonedas

La declaración de criptoactivos obliga a tributar por las ganancias obtenidas al venderlas, permutar (cambiar cripto por otra cripto) o usarlos como pago, integrándose en la base del ahorro. La compra de criptomonedas no tributa en el IRPF.

Principales Errores

Los asesores coinciden en destacar que el principal error que suelen cometer los contribuyentes es validar el borrador sin haber revisado los datos. Hay que tener en cuenta que el borrador facilitado por la Agencia Tributaria se basa en la información de que dispone a partir de otros modelos y datos declarados por terceros, pero esta no siempre refleja la totalidad de la situación del contribuyente. A menudo se producen equivocaciones en los datos declarados o no se aplican determinadas reducciones o deducciones fiscales porque desconocen su existencia o las ventajas fiscales. Esto puede comportar que acaben soportando una carga tributaria superior.

¿Cómo subsanarlos?

Para rectificar o completar los datos incluidos en la declaración original los contribuyentes deben presentar una autoliquidación rectificativa, siempre que el resultado sea favorable para ellos. En el caso de que el error perjudique a Hacienda, se debe hacer una declaración complementaria.