Ponent concentra la mitad de los municipios catalanes con menor nivel socioeconómico

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La mitad de los municipios catalanes con peores indicadores socioeconómicos de 2023 se sitúan en Ponent. Así se desprende del último Índice Socioeconómico Territorial (IST) elaborado por el Idescat, que concentra los datos laborales, educativos, de inmigración y de renta en un solo valor, colocando la media de Catalunya en 100.

Entre los 31 municipios con un IST 20 puntos menor a la media, hay 16 en la provincia de Lleida, concentrados en la parte del llano. Destaca, en la última posición de Lleida y de toda Catalunya, la localidad de Barbens (Pla d’Urgell), con un IST de 56,5. En Ponent le siguen la Granja d’Escarp y Seròs (Segrià), con una puntuación de 63 y un 65,4, mientras que a nivel catalán le suceden Salt (59,8) y Sant Pere Pescador (62,9).

Municipios leridanos importantes como Balaguer (79,3), Guissona (70,9) o Alcarràs (73) también están lejos de la media catalana, quedando la ciudad de Lleida con una puntuación del 89,9. La valoración va subiendo conforme también subimos en el mapa de la provincia. Camarasa (108,3), Os de Balaguer (108,6) y les Avellanes i Santa Linya (104,2) ya se sitúan por encima del promedio de Catalunya. Pero si escalamos hasta la zona del Alt Pirineu i Aran, las localidades con alta puntuación se multiplican.

Prats i Sansor (en la Cerdanya leridana), con un 125,9, y Esterri de Cardós (Pallars Sobirà), con un 125,1 –en 2022 era de 116–, se colocan en el podio de municipios leridanos con mejor IST. Destacan también la Torre de Cabdella (116,4), Alt Àneu (118,7) y Els Bòrdes (118,5). En Catalunya, Matadepera (Vallès Occidental) revalidó la primera posición del ranking –que lidera desde hace una década– con un índice de 129,9. Entre los municipios de más de 1.000 habitantes, le siguen Tiana (Maresme) con un IST de 124,7, y Sant Just Desvern (Baix Llobregat), de 123,9, todos en la provincia de Barcelona.

A nivel comarcal, el Pallars Sobirà encabeza la clasificación en Lleida, con una media de 107,4, seguido de Aran (104) y la Cerdanya (100,3), las tres únicas que superan la media catalana. En el orden inverso encontramos a la Segarra (85,8), la Noguera (86,6) y el Pla d’Urgell (88,1).

En Catalunya, el Sobirà también lidera, con el Baix Llobregat en segunda posición (104,1), mientras que el Alt Empordà es la comarca catalana con peor IST (83,7), seguida por el Montsià (85,4) y la Segarra.

Se mide situación laboral, renta, nivel educativo e inmigración

El Índice Socioeconómico Territorial (IST) tiene en cuenta seis indicadores: dos de la situación laboral, dos del nivel educativo, uno de inmigración y uno de renta. El municipio de Talarn (Pallars Jussà) está en la última posición en relación a la población ocupada de 20 a 64 años –que lidera Campllong (81,7%)–, con un 37,4%, mientras que Guissona (Segarra) es el municipio con mayor inmigración de países de renta baja o media, con un 52,5%, indicador en el que Maspujols, Monistrol de Calders y Muntanyola cuentan con un 1,1%. El IST también tiene en cuenta los trabajadores de baja cualificación (la media en Catalunya es del 11,6%), la población de 20 años o más con estudios bajos (un 13,7% en Catalunya), la población joven sin estudios postobligatorios (22,9% a nivel catalán) y la renta media por persona, que es de 16.461€ en Catalunya, indicador liderado por el municipio de la Riba (28.987€).