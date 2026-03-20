El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los carburantes, la luz y el gas
Medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio en un decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará este viernes
El paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluirá una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %).
Según ha adelantado a la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del contenido del texto, el real decreto ley que aprobará este viernes un Consejo de Ministros extraordinario y que desgranará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa por una batería de medidas fiscales.
Para atajar el encarecimiento de los carburantes, además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.