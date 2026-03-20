El Gobierno rebajará al 10% el IVA de los carburantes, la luz y el gas

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El paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio incluirá una rebaja del IVA de los carburantes de automoción, la electricidad y el gas natural, que pasará del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

Según ha adelantado a la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes conocedoras del contenido del texto, el real decreto ley que aprobará este viernes un Consejo de Ministros extraordinario y que desgranará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa por una batería de medidas fiscales.

Para atajar el encarecimiento de los carburantes, además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina.