Raimat inicia su vendimia más temprana con la previsión de alcanzar una cosecha "normal" y de buena calidad

La bodega refuerza el riego de apoyo y deja más vegetación en las cepas para proteger la uva de la radiación solarRaimat

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Raimat ha iniciado este lunes la vendimia más temprana de su historia, avanzada por las altas temperaturas de los últimos meses. La bodega leridana prevé alcanzar una cosecha "normal" de unos cuatro millones de kilos de uva destinados a los vinos de Raimat y cinco millones más para la elaboración de cava, con unas expectativas de calidad "muy buenas".

Para adaptarse a un escenario de calor cada vez más frecuente, ha reforzado el riego de apoyo y ha modificado el manejo de la viña dejando más vegetación en las cepas para que los gajos queden protegidos de la radiación solar directa. "Es un tema al cual nos tendremos que ir acostumbrando porque este cambio ha venido para quedarse", ha reconocido el director de Raimat, Joan Esteve.

La campaña ha empezado con las variedades chardonnay, pinot noir y moscatel, seguirá con albariño y godello, y se alargará previsiblemente hasta mediados de octubre, cuando acabe con variedades negras como pinot noir, tempranillo, garnacha y cabernet sauvignon. Esteve ha explicado que este año la vendimia se ha adelantado más que nunca a consecuencia de las elevadas temperaturas registradas en junio y en julio.

Según el director de la bodega, el cambio climático obliga a replantear prácticas que hasta hace pocos años eran habituales. Así, Raimat ha dejado de deshojar las cepas y ahora mantiene vegetación en las dos caras para que las hojas actúen "como un paraguas" y eviten que el sol queme la uva.

A esta estrategia se añade un uso mayor del riego de apoyo. Sin embargo, el responsable de enología y producción, Carles Escolar, ha puntualizado que el incremento del consumo de agua ha quedado compensado por las reservas acumuladas durante un invierno y una primavera lluviosos. Filtrar también ha remarcado que la adaptación al cambio climático no implica un aumento significativo de los costes de producción, sino sobre todo un cambio en el calendario de todos los trabajos agrícolas, desde la poda hasta la cosecha.

A pesar del adelanto de la maduración, Raimat espera una producción similar a la de un año habitual. Esteve ha asegurado que las expectativas cualitativas también son positivas, dado que "la uva está equilibrada, está sano, tenemos buenos niveles de acidez y eso hace que esperamos una buena cosecha cualitativamente hablando".