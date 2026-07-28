Las cooperativas de trabajo lideran el crecimiento de empleo en Lleida: la mitad aumentaron su plantilla en 2025

Imagen de una máquina cosechadora trabajando en una finca en Alfés. - ACN

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El cooperativismo de trabajo mantiene una evolución positiva en la provincia de Lleida, que se sitúa entre los territorios con mejor comportamiento en materia de empleo, según el Barómetro Cooperativo 2026 elaborado por la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

La demarcación suma 288 cooperativas de trabajo, el 8,1% del total catalán, y destaca especialmente por el dinamismo de sus plantillas y por sus indicadores de inclusión social.

Uno de los datos más relevantes es que el 50% de las cooperativas leridanas aumentó su plantilla durante 2025, un porcentaje muy superior a la media catalana, situada en el 36,5%.

Además, solo el 18,8% redujo el número de trabajadores, lo que sitúa a Lleida entre las demarcaciones con mejor comportamiento en la creación de empleo cooperativo.

El informe también destaca el compromiso de las cooperativas de Lleida con la inclusión laboral.

El 23,54% cuenta con personas con discapacidad o diversidad funcional en sus plantillas, el porcentaje más elevado de Catalunya y muy por encima de la media del conjunto del sector, que se sitúa en el 14,53%.

Sin embargo, Lleida presenta el menor porcentaje de socios que trabajan en la propia cooperativa, con un 74,74%, frente al 83,46% de media catalana.

La presencia femenina también mantiene un peso destacado. Las mujeres representan el 54,98% de las personas trabajadoras, el 56,51% de las personas socias, el 57,69% de los cargos de dirección y el 53,10% de los miembros de los consejos rectores de las cooperativas leridanas.

Catalunya

En el conjunto de Catalunya, el Barómetro dibuja un sector que mantiene su fortaleza pese a la moderación del crecimiento económico. El 73,4% de las cooperativas cerró 2025 con resultados positivos, mientras que seis de cada diez aumentaron su facturación y el 78,4% mantuvo o incrementó el empleo.

El informe de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya concluye que el cooperativismo catalán entra en una fase de estabilización tras los fuertes crecimientos posteriores a la pandemia.