¿Qué implica que la ciudad de Lleida salga de la zona de mercado residencial tenso? Adiós a los límites de precio y grandes tenedores

El Govern ha prorrogado por un año la declaración de zona de mercado residencial tenso (ZMRT) , con un total de 302 municipios afectados, 31 localidades más, según informa este martes en un comunicado. La prórroga incluye 118 municipios de la anterior declaración que todavía cumplen las condiciones de tensión de asequibilidad del mercado de la vivienda y suma 53 localidades nuevas.

En cambio, 22 municipios que habían sido declarados de mercado en tensión quedan ahora excluidos porque, con la aplicación de los precios del alquiler y las diversas políticas de vivienda, han mejorado su situación, como por ejemplo Lleida, Granollers o Mollet del Vallès. El total de personas que viven en las ZMRT se ha reducido de 7 millones a 6,1 millones.

Lleida ciudad sale del mapa de zonas tensionadas, a pesar de que el precio del alquiler ha subido un 0,97% respecto al primer trimestre de 2025. Concretamente, el precio medio del alquiler era de 553,43 euros en el año 2025, mientras que en el año 2026 es de 558,77. También salen del listado Cervera y Guissona. Por el contrario, siete municipios de Lleida entran en la lista de municipios con alquiler tensionado. Son Rosselló y Torrefarrera, en el Segrià; Vallfogona de Balaguer, en la Noguera; Agramunt, en el Urgell; Torà, en el Solsonès; la Pobla de Segur, en el Pallars Jussà; y Montferrer i Castellbò y Ribera d'Urgellet, en el Alt Urgell.

Ahora bien, ¿qué implica que la ciudad de Lleida (o cualquier otra ciudad de Cataluña) salga de la zona de mercado residencial tenso?

La salida de Lleida ciudad de la lista de municipios con el mercado de vivienda tensionado supone un giro en el escenario inmobiliario de la ciudad, ya que comporta el fin inmediato del mecanismo de contención de rentas que limitaba los precios de los alquileres en la capital del Segrià.

Con esta desclasificación, que forma parte de la nueva prórroga de zonas tensas aprobada por el Govern, los propietarios recuperan la libertad de fijar las tarifas en la firma de nuevos contratos sin tener que sujetarse necesariamente a los topes del índice de referencia ni a la congelación de la renta anterior.

Paralelamente, esta modificación administrativa afecta al marco aplicable a los grandes tenedores, que dejan de tener la obligación estricta de ajustar sus precios a estos baremos específicos de las zonas tensas y quedan bajo el paraguas de los criterios generales de la normativa estatal.

Aunque la decisión se aplica sobre el papel de unos indicadores técnicos que según la Generalitat reflejan una mejora en la situación de asequibilidad y en las políticas de vivienda —a pesar de que el precio medio registrado en la ciudad haya experimentado un ligero repunte interanual respecto al curso pasado—, la medida abre un nuevo capítulo para el mercado del arrendamiento leridano, situándolo de nuevo en un contexto de libre mercado mientras el resto de municipios catalanes continúan lidiando con las restricciones vigentes.