JARC presenta una enmienda a la totalidad al PLATER porque consideran que ponen en riesgo la soberanía alimentaria

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

JARC ha presentado una enmienda a la totalidad a los proyectos PLATER que el Departamento de Territorio quiere implantar al conjunto de comarcas del país. Según la organización agraria, las propuestas ponen en riesgo la soberanía alimentaria del país y también el futuro de los jóvenes agricultores a la hora de poder trabajar la tierra.

La organización considera que el despliegue de las energías renovables está lleno “de incongruencias y riesgos” y por eso, varios sectores, incluyendo ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones agrarias, han presentado “alegaciones masivas” para exigir una enmienda a la totalidad. Según JARC, el Gobierno ha gestionado de manera inadecuada la propuesta y mantiene Catalunya “en la cola de la implantación de energías limpias”.

Para el sindicato, el PLATER chocan con la Ley de espacios agrarios, ya que el plan prioriza la ocupación de tierras agrarias por encima de la protección de las producciones de calidad y ecológicas, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de país con la posible afectación de unas 300.000 hectáreas.

Otro punto que JARC ha criticado duramente es que a pesar de las promesas políticas previas que dejarían los regadíos fuera del plan, el texto actual no lo contempla y permite instalar placas en estas tierras fértiles. En este sentido, ha añadido que el análisis de afectaciones agrarias se ha hecho sin disponer de un mapa agrobiológico unificado para toda Catalunya, a excepción de zonas muy concretas como las concentraciones parcelarias del canal Segarra-Garrigues.

La situación de incertidumbre normativa y la falta de definición clara sobre la aplicación del PLATER ha generado un “fenómeno de especulación latente” desde la aprobación de la Ley de renovables el año 2029. Los propietarios de las tierras estarían esperando proyectos solares con ofertas económicas que los jóvenes agricultores no pueden igualar. La dinámica provoca problemas de relieve generacionales.

Desde JARC piden una “revisión profunda” del modelo actual y recuerdan que la tecnología actual permitiría producir la energía cerca de los grandes núcleos de consumo – cómo se ha hecho tradicionalmente o a través de tejados y zonas industriales, en lugar de “trinchar el territorio rural” con grandes líneas de evacuación. Asimismo, proponen aprovechar zonas forestales con alto riesgo de incendio como cortafuegos mediante la instalación de placas solares y apostar de manera firme por el uso de baterías de acumulación de energía por evitar la proliferación excesiva de parques.