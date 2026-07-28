Lleida deja de ser municipio con mercado de vivienda tensionado... pero ocho municipios entran en el listado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Govern ha prorrogado por un año la declaración de zona de mercado residencial tenso (ZMRT), con un total de 302 municipios afectados, 31 localidades más, según informa este martes en un comunicado. La prórroga incluye 118 municipios de la anterior declaración que todavía cumplen las condiciones de tensión de asequibilidad del mercado de la vivienda y suma 53 localidades nuevas. En cambio, 22 municipios que habían sido declarados de mercado en tensión quedan ahora excluidos porque, con la aplicación de los precios del alquiler y las diversas políticas de vivienda, han mejorado su situación, como Lleida, Granollers o Mollet del Vallès. El total de personas que viven en las ZMRT se ha reducido de 7 millones a 6,1 millones.

Lleida ciudad sale del mapa de zonas tensionadas, a pesar de que el precio del alquiler ha subido un 0,97% respecto al primer trimestre de 2025. Concretamente, el precio medio del alquiler era de 553,43 euros en 2025, mientras que en 2026 es de 558,77.

También salen del listado Cervera y Guissona. Por el contrario, ocho municipios de Lleida entran a la lista de municipios con alquiler tensionado. Son Rosselló y Torrefarrera, en el Segrià; Vallfogona de Balaguer, en la Noguera; Agramunt, al Urgell; Torà, en el Solsonès; la Pobla de Segur, en el Pallars Jussà; y Montferrer i Castellbò y Ribera d'Urgellet, al Alt Urgell.

Las 118 localidades de la anterior declaración que continúan dentro de las ZMRT concentran a 5.919.365 personas, mientras que los 53 nuevos municipios que se suman tienen una población conjunta de 255.751. Sin embargo, los municipios que salen de las condiciones de mercado tenso engloban a 634.171 personas.

Entre los nuevos municipios que entran en la lista, las Comarques Gironines son las que incorporan más localidades, con 16, seguida por la Catalunya Central (9), el Camp de Tarragona (7), Barcelona y el Penedès (ambas con 6), el Alt Pirineu i Aran y Lleida (4 municipios cada una) y las Terres de l’Ebre (1).

En marzo de 2027 expira el plazo de tres años de vigencia de la primera declaración de mercados en tensión, determinado por la ley estatal de vivienda, y para prorrogarla, cada año es necesario analizar si los municipios siguen cumpliendo los criterios para estar incluidos o no.