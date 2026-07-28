La pensión media de jubilación ha crecido un 4,42% respecto de julio del año pasado en Catalunya

Se han abonado más de 1,21 millones de prestaciones por jubilación durante este julioUnsplash

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La pensión media de jubilación se ha situado en 1.608,10 euros en julio en Catalunya, un 4,42% por encima que el mismo mes del año pasado, cuando fue de 1.540,02 euros para los pensionistas de todos los regímenes.

En total se han abonado más de 1,21 millones de prestaciones por jubilación durante este julio, el segundo capítulo más alto en la nomina de pensiones han sido los pensionistas por incapacidad permanente. Las terceras más nombrosas han sido las pensiones por viudedad.

Por demarcaciones, todo el territorio catalán en conjunto registra repuntes de más del 4% en la pensión por término medio de jubilación. Les prestaciones más altas se registran en la demarcación de Barcelona, con 1.651,08 euros por término medio (+4,79% con respecto al año pasado), seguimiento por Tarragona con 1.531,94 euros (+4,57%), Gerona con 1.462,17 euros (+4,79%) y Lleida con 1.420,94 euros (+4,95%).