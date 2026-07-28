El Sindicat de Llogateres ve "absurdo" que ciudades como Lleida, Granollers o Figueres pierdan el tope del precio de alquiler

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El Sindicato de Llogateres considera "absurdo" que 22 ciudades catalanas, entre las que se encuentran Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, pierdan la declaración de Zona con Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) y, por tanto, ya no puedan aplicar a partir de marzo del próximo año el tope de precios de alquiler.

El portavoz del Sindicato, Enric Aragonès, ha asegurado que ahora que la regulación "empieza a dar frutos" no se puede "levantar el pie del acelerador, sino todo lo contrario". "El mensaje para los inquilinos de Reus o Lleida es ¿que ya no necesitan regulación de precios? ¿Que a ellos el dueño del piso les puede poner el precio que quieran?", ha lamentado Aragonès. Según la entidad, es necesario revisar los criterios de renovación de las zonas tensionadas.

En marzo del próximo año acaba el periodo de tres años de la primera declaración de Zona con Mercado Residencial Tensionado, y a partir de entonces la revisión se tiene que hacer anualmente. En el marco de esta revisión, este martes el Govern ha publicado la lista con un total de 302 municipios afectados, 31 más que actualmente. La prórroga incluye 118 municipios de la anterior declaración que todavía cumplen las condiciones de tensión de asequibilidad del mercado de la vivienda y suma 53 localidades nuevas. En cambio, 22 municipios que habían sido declarados de mercado en tensión quedan ahora excluidos, justamente lo que lamenta el Sindicato de Llogateres.

"Esta renovación de las ZMRT pone de manifiesto que los criterios tienen defectos de diseño y dan lugar a situaciones absurdas. El Ministerio, junto con los grupos del Congreso, tendrían que revisar estos criterios para evitar situaciones en que los municipios entren y salgan anualmente de las declaraciones", asegura el Sindicato de Llogateres.

Según la entidad, es "previsible" que el levantamiento de la regulación de precios "tenga como efecto una nueva subida del precio del alquiler". En este sentido, el Sindicato de Llogateres dice que en los últimos dos años los precios han subido un 9,5% en los municipios sin regulación.

Para el Sindicato, todavía hay "margen" para mejorar la regulación de precios, haciendo que se inclinen de forma sostenida, y sólo queden "congelados".

"Hay que tener en cuenta que el diseño actual de la regulación está pensado para contener precios y no para bajarlos. Es decir, la regulación está cumpliendo el objetivo por el cual fue diseñada, pero este objetivo no es suficiente", asegura la organización.

Por eso, el Sindicato de Llogateres cree que "hay que acabar con las actualizaciones anuales del precio de alquiler" vinculadas al IPC o el IRAV, que considera "subidas encubiertas de precio".

También considera que hace falta una "revisión del diseño del índice de referencia para que provoque bajadas de precio acentuadas". Según el Sindicato, el hecho de que coja como referencia los precios de alquiler vigentes evita bajadas más marcadas porque los umbrales actuales son fruto de una "burbuja".

De nuevo, la entidad exige más control a la aplicación de la normativa. "No tendría que ser complicado por un ente como al INCASÒL poder hacer una revisión sistemática de las fianzas depositadas delante de cada nuevo contrato de alquiler para detectar subidas ilegales", señala.

Asimismo, reclama "perseguir activamente y sancionar sistemáticamente los incumplimientos de la regulación de precios", ya que, en opinión de la organización, las sanciones llegan "con cuentagotas".