El Gobierno ofrece 5 millones en créditos en el sector vinícola por la crisis provocada por la sequía
Dispondrá de plazos de amortización de hasta 10 años, incluyendo hasta un año de carencia, entre otros aspectos.
El Gobierno de la Generalitat presentó ayer un plan de choque acordado con los empresarios vitivinícolas que incluye el acceso a hasta 5 millones de euros de crédito para paliar la crisis provocada por la sequía. Dispondrá de plazos de amortización de hasta 10 años, incluyendo hasta un año de carencia, entre otros aspectos.