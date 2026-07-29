La temporada estival empuja el mercado laboral leridano, que suma 7.800 ocupados

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El número de ocupados creció en Lleida en 7.800 personas en el segundo trimestre de este año en comparación con el anterior, hasta alcanzarse la cifra récord de 228.900, en un periodo que suele ser bueno para el empleo debido a la campaña agraria y la de verano. Mientras, el número de parados cayó en 400 personas, dejando el total en 17.000.

La recuperación del empleo vino acompañada de un aumento de la población activa, que se situó en las 245.900 personas, 7.400 más que en el trimestre anterior, según se desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por sectores, los servicios siguen siendo el principal motor del mercado laboral leridano y ganan 8.700 empleados en apenas tres meses, hasta alcanzar los 148.800 trabajadores el 65% del total. La agricultura también crece y pasa de 22.300 a 24.400 empleados, mientras que la industria suma 700 trabajadores y alcanza los 33.900.

La construcción, en cambio, es el único sector que retrocede y pierde a 3.900 ocupados, situándose el total en 21.700. Además, se contabilizaban 7.300 personas que buscaban su primer empleo o que dejaron el último empleo hace más de un año, 2.200 más que en el primer trimestre.

La tasa de paro, esta se situó durante el segundo trimestre del año en el 6,52%, la más baja de Catalunya, mejorando respecto al 7,3% registrado entre los meses de enero y marzo. Sin embargo, se queda lejos de la tasa del 5,17% registrada hace un año atrás, cuando en la demarcación se contabilizaban 12.300 personas paradas, 4.700 menos de las que se contabilizaron entre abril y junio de este año.

En el conjunto de Catalunya el desempleo bajó en 92.600 personas en el segundo trimestre de este año con respecto al primero, hasta situarse el total en los 343.000. Por su parte, la tasa de paro cayó al 7,90% (frente al 10,12% registrado durante el trimestre anterior).

Mientras, el número de ocupados alcanzó los 3,997 millones, lo que representa una subida del 3,38 por ciento en términos intertrimestrales.

En el conjunto de España, el número de parados disminuyó en 213.300 personas respecto al trimestre anterior y la tasa de paro se situó en el 9,87%, con 2,49 millones de parados. Por su parte, el número de ocupados marcó un nuevo récord con 22,78 millones de personas en el segundo trimestre de 2026.