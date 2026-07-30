La guerra de Ucrania dispara los precios de los cereales y presiona aún más a la ganadería

La geopolítica, en especial las consecuencias de la guerra en Ucrania, ha situado el mercado de los cereales, sobre todo el trigo, en una carrera alcista en las últimas semanas que solo ha podido frenar las noticias de contactos entre Moscú y Kyiv para poder reanudar el tráfico marítimo de dos verdaderas potencias productoras. Los niveles de precios han alarmado a los diferentes sectores ganaderos, desde el porcino al avícola pasando por el vacuno, que temen una escalada de los costes de producción. Además, advierten que de mantenerse en el tiempo, las tensiones acabarán encareciendo la cesta de la compra y, con ello, elevando la inflación.

La ONU alertó el lunes que la guerra marítima protagonizada por Rusia y Moscú había disparado un 20% el precio del trigo desde comienzos de mes. El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, recordó las últimas subidas aplicadas por la lonja leridana. Pero explicó que las informaciones sobre las negociaciones entre ambos países contendientes se ha reflejado en una rebaja en los cereales de importación, pero no así en el producto nacional en destino. Por una parte, aludió a una retención vendedora, que se apoya en previsiones, por ejemplo, de menor producción en Francia a consecuencia del calor. Al mismo tiempo, las industrias productoras de piensos mantienen el pulso al no dar por buenos los precios que se les plantean. Un ambiente en el que solo vende aquel que necesita hacer caja o sitio en sus almacenes y solo compra la empresa que requiere cubrir necesidades inmediatas para hacer piensos. Un contexto en el que, explica Bergés, los precios siguen claramente por encima de los de hace dos semanas.

El director de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales (Cesfac), Jorge de Saja, da por hecho una oferta de cereales a corto-medio plazo suficiente para las necesidades de las empresas, con unas expectativas mundiales de cosecha que califica de positivas para la industria. Así, considera difícil que se mantengan esos precios altos. Sin embargo los cerealistas dan por sentado la fortaleza de las cotizaciones después de haber tenido que afrontar niveles muy bajos en las últimas campañas y costes de producción al alza, desde los fertilizantes a los carburantes cargando con las consecuencias de otra guerra, la de Irán y sus consecuencias sobre el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.