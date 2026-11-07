La captación de talento y la estabilidad, los retos empresariales de Lleida

Publicado por CARLES MOLINS Creado: Actualizado:

La estabilidad en tiempos de incertidumbre y la capacidad de captar y retener talento son algunos de los principales retos que afronta la provincia de Lleida. Así lo apuntaron ayer Ana Vallés, presidenta del grupo empresarial Sorigué, y Jaume Saltó, fundador del Grup Saltó, en el coloquio Nou ordre global: l’economia i la societat en joc, durante la Jornada dels Economistes, organizada por la sede de Lleida del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Hotel Parador.

Vallés destacó la importancia de la “escucha activa” y del “aprendizaje” de los jóvenes”, y afirmó que desde Lleida “se están haciendo las cosas bien”, pero remarcó que es necesario un mayor impulso para captar talento. Mientras, Saltó subrayó su apuesta por “rodearse de los mejores” y señaló que “hay que tener una mirada global, no solo de nuestro territorio”. También se abordó la necesidad de mayor conectividad e innovación para convertir el “potencial” de Lleida en crecimiento.

Paralelamente, se premió al economista Joan Picanyol Tarrés como Mejor Trayectoria Profesional y a la Assessoria Turmo & Associats, SL como Mejor Despacho Profesional. El Mejor Currículum Universitario fue para Maria Guallar Moscatel, y el Mejor TFG en ADE para Víctor Serrano López.